تعرف على موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

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أعلن مدير الإدارة العامة للامتحانات ، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ، خالد عبد الحكم ، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، تستعد للإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة ، في نهاية الشهر الحالي.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة «دور ثان» ، في يوم 11 أغسطس الحالي ، بينما انتهت يوم 20 من نفس ذاته ، حيث أدى الامتحانات نحو 140 ألف طالب وطالبة.

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وعقب إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة ، يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات ، بالنسبة للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني.