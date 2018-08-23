تعرف على موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

منذ 34 دقيقة اخبار التعليم
تعرف على موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
طارق شوقي

أعلن مدير الإدارة العامة للامتحانات ، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ، خالد عبد الحكم ، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، تستعد للإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة ، في نهاية الشهر الحالي.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة «دور ثان» ، في يوم 11 أغسطس الحالي ، بينما انتهت يوم 20 من نفس ذاته ، حيث أدى الامتحانات نحو 140 ألف طالب وطالبة.

وعقب إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة ، يبدأ  تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات ، بالنسبة للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني.