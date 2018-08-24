موعد نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

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موعد ظهور النتيجة رسمياً، حيث أكد مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خالد عبد الحكم “إن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لم تنته حتى الوقت الراهن”.

وأضاف “إن كنترولات الثانوية العامة سوف تستكمل أعمال التصحيح بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة”، وأضاف “إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تعلن عن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2017/ 2018 في نهاية شهر أغسطس الجاري”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة كانت قد انطلقت خلال يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري لعام 2018، واستمرت حتى يوم الاثنين الموافق العشرين من شهر أغسطس لعام 2018.

وقد انعقدت امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الثانوي في ثلاثمائة وأحد عشر لجنة على مستوى جمهورية مصر العربية مقيمين على النظام التالي:

قطاع القاهرة مائة وخمسة لجنة.

قطاع الإسكندرية تسعة وخمسين لجنة.

قطاع أسيوط خمسة وسبعين لجنة.

قطاع المنصورة اثنين وسبعين لجنة.

وقد سجلت الحالات المخالفة التي قد تم ضبطها في لجان الدور الثانوي لامتحانات الثانوية العامة على حسب البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حوالي ثمان حالات غش عن طريق “استخدام وسائل التكنولوجيا، ساعة يد، جهاز يشة الفيزا، سماعات محمول، ووسائل أخرى”.

وقد سجلت حالات الغش والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حوالي سبعة وثلاثين حالة، وقد سجلت عدد حالات أداء شخص الامتحان بدل من الطالب “حالة واحدة فقط”، أما حالات الهروب وتمزيق كراسة الإجابة فقد سجلت أيضا حالة واحدة فقط.

وقد تقدم رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم بالشكر إلى جميع الملاحظين، وكذلك رؤساء لجان سير الامتحان، ومديري المديريات التعليمية، ورؤساء لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة على الجهود المخلصة والصادقة التي بذلوها خلال فترة الامتحانات، كما تقدم أيضا بالشكر إلى أعضاء واضعي أسئلة الامتحانات وإلى أعضاء الهيئة الفنية.

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