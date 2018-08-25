فعاليات اجتماع الحكومة لاستعراض استعدادات العام الدراسي الجديد 2018/ 2019

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عقد رئيس الحكومة المصرية الدكتور “مصطفى مدبولي” وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع اليوم السبت الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 من أجل متابعة الجوانب المتعلقة بالاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد 2018/ 2019.

إلى جانب بحث توصل البنية الأساسية، والعمل على تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، والمناهج الجديدة، بحضور كلا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونائب وزير التعليم لشؤون المعلمين.

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وفي بداية فعاليات الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الاهتمام الكبيرة الذي توليه الحكومة المصرية من أجل النهوض بالعملية التعليمية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى جموع الطلاب على مستوى الدولة المصرية.

وأكد على ضرورة استمرار التعاون مع جميع الجهات المعنية في هذا الأمر، والعمل على متابعة “خطة العمل”، من أجل توفير الاحتياجات المختلفة من أجل بدء العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، العمل على تذليل العقبات بما يضمن تحقيق منظومة تعليمية ناجحة تحقق أهدافا الاستراتيجية.

وتأتي تلك الخطوات في إطار الدور المحوري الذي يقوم به قطاع التعليم في إعداد النشء والعمل على تأهيل أجيال قادمة من الشباب للمنافسة في سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة والمتلاحقة.

وزير الاتصالات يستعرض مشروع تطوير منظومة التعليم

وقد قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور “عمرو طلعت” أثناء الاجتماع عرض خاص بمشروع تطوير منظومة التعليم، وبالتحديد في الجزء الخاص بتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى المدارس الحكومية.

وأوضح “انه فيما يتعلق بتقديم سير العمل فإن نسبة ما تم إنجازه حتى تاريخه من المشروع تقدر بحوالي سبعة وسبعين في المئة من الخطة الحالية”، وأكد “أن عدد المدارس المنفذة بشبكة الياف الضوئية بلغ حوالي ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثين مدرسة من ألفين وثلاثمائة وثمانية وسبعين مدرسة، وذلك بزيادة سجلت حوالي ثلاثة وعشرين في المئة من المستهدف المخطط له، والمسجلة حوالي أربعة وخمسين في المئة”.

وأضاف “أنه يجب أن يتم الانتهاء حتى تاريخه من المرحلة الأولى والثانية فقد بعدد ألف ومائتين وستة وتسعين مدرسة، ولكن تم الانتهاء من المرحلتين بعدد 1127 مدرسة ما عدا 169 مدرسة، منها 100 مدرسة بمحافظة القاهرة، وبالمقابل تم الانتهاء من 712 مدرسة بالمرحلة الثالثة والرابعة على الرغم من أن المرحلة الثالثة ستدخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس 2018”.

وقد تم عرض “موقف عدد من المدارس” التي قد تم توصيل البنية الأساسية فيها بسبب “تأخير الحصول على التصاريح الخاص بهذا الشأن من المحليات، والتي من المتوقع الحصول عليها في نهاية شهر أغسطس الجاري 2018، تبعاً لما قد الاتفاق عليه.

وقد أوضح الوزير “أنه جاري العمل مع الجهات المعنية من أجل العمل على تذليل العقبات والمعوقات وتنفيذ عدد مائة وتسعة وستين مدرسة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية”.

تصريحات التعليم حول المنظومة الجديدة

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي خلال فعاليات الاجتماع “إن نظام التعليم الجديد سوف يستفيد منه اثنين مليون ونصف طالب في مرحلة رياض الأطفال حيث تم عرض المنهاج الجديدة لتلك المرحلة، والتي يتم تدريب مائة وثمانية وعشرين ألف معلم عليها”.

وأضاف “تأتي تلك الخطوات بالتوازي مع الجهود المبذولة لتقييم نظام التعليم في المرحلة الثانوية”، كما أكد طارق شوقي علي “أن نظام التقييم في المرحلة الثانوية هو التغيير الأساسي الذي استدعي وجود الشبكات والتابلت، وجار العمل في تنفيذ الشبكات الداخلية للإنترنت بالمدارس”.

وأضاف “أنه سوف يتم تسليم التابلت التعليمي إلى الطلاب تباعاً مع بداية العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، وسوف يتم مساعدتهم على كيفية استخدامه”، وأضاف أنه يتم تجهيز مراكز صيانة متنقلة للتابلت، حيث تم تعيين ستمائة مهندس في هيئة الأبنية التعليمية في إدارة صيانة الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى تخصيص 40 سيارة متنقلة للصيانة”.

المدارس اليابانية

أكد الدكتور طارق شوقي قائلاً “أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد أربعة وثلاثين مدرسة يابانية، حيث تم اختيار ألف ومائتين وخمسين معلم للعمل بها، وسوف يتم توفير التدريب اللازم لهم”، ونوه الوزير “أنه سبق فتح باب القبول لطلبة المدارس اليابانية التي سيبدأ تشغيلها هذا العام 2018/ 2019”.

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