الحكومة تتابع استعدادات العام الدراسي الجديد.. تذليل العقبات وتسليم «التابلت» للطلاب تباعا

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اجتمع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم السبت ، الموافق 25 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بالدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والمهندس عمرو طلعت سميح ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ونائب وزير التعليم لشؤون المعلمين.

وتناول الاجتماع ، متابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، وتطبيق المناهج الجديدة ضمن منظومة التعليم الجديدة ، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في مؤتمر الشباب السادس ، فضلا عن مناقشة ، توصيل البنية الأساسية للمدارس.

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المهندس مصطفى مدبولي ، قال خلال الاجتماع ، إن الحكومة مهتمة بالنهوض بالعملية التعليمية ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، كما وجّه كذلك ، باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ، ومتابعة خطة العمل ، لتوفير الاحتياجات المختلفة لبدء العام الدراسي ، وتذليل العقبات ، بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية ، في إطار إعداد النشء وتأهيل الأجيال المقبلة من الشباب بالأدوات اللازمة ، كي يتسنى لهم المنافسة في سوق العمل ، في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

من جانبه ، استعرض الدكتور عمرو طلعت سميح ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، خلال الاجتماع ، مشروع تطوير منظومة التعليم ، الخاص بتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة إلى المدارس الحكومية ، لافتا إلى إنجاز نحو 77% من الخطة الحالية للوزارة ، حيث بلغ عدد المدارس المنفذة بشبكة ألياف ضوئية ، 1837 مدرسة ، من أصل 2378 مدرسة ، بزيادة بلغت نسبتها 23% عن المستهدف المخطط له ، والبالغ نسبته 54% ، حيث كان يجب الانتهاء حتى تاريخه من المرحلة الأولى والثانية فقط ، وذلك بعدد 1296 مدرسة ، لكن تم الانتهاء من المرحلتين بعدد 1127 مدرسة ، عدا 169 مدرسة ، بينها 100 مدرسة في محافظة القاهرة ، و712 مدرسة في المرحلة الثالثة والرابعة ، رغم أن المرحلة الثالثة سوف تدخل حيز التنفيذ ، في 25 أغسطس 2018.

وشهد الاجتماع ، استعراض موقف عدد من المدارس التي تأخر توصيل البنية الأساسية لها ، بسبب تأخر التصاريح من المحليات ، ومن المتوقع الحصول عليها بنهاية الشهر الحالي ، طبقا لما تم الاتفاق عليه.

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إلى أن العمل جار مع الجهات المعنية ، بهدف تذليل معوقات تنفيذ 169 مدرسة ، في المرحلة الأولى والثانية.

بدوره ، أكد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التعليم الجديد ، سوف يستفيد منه 2.5 مليون طالب في مرحلة رياض الأطفال ، حيث تم عرض المناهج الجديدة لتلك المرحلة ، وجار تدريب 128 ألف معلم عليها ، وذلك بالتوازي مع جهود تقييم نظام التعليم في المرحلة الثانوية ، لافتا إلى أن نظام التقييم في المرحلة الثانوية ، هو التغيير الأساسي الذي استدعى وجود الشبكات والتابلت ، وجار العمل حاليا لتنفيذ الشبكات الداخلية للإنترنت في المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تبدأ تسليم التابلت للطلاب تباعا ، مع بداية العام الدراسي ، على أن يتم مساعدتهم على كيفية استخدامه ، لافتا إلى أنه جار تجهيز مراكز صيانة متنقلة للتابلت ، حيث تم تعيين 600 مهندس في هيئة الأبنية التعليمية ، بإدارة صيانة الأجهزة الإلكترونية ، إضافة إلى تخصيص 40 سيارة متنقلة للصيانة.

وبشأن المدارس اليابانية ، أكد الدكتور طارق شوقي ، الانتهاء من تجهيز 34 مدرسة يابانية ، حيث تم اختيار 1250 مدرسا للعمل بها ، وسوف يتم توفير التدريب اللازم لهم ، موضحا أنه سبق وتم فتح باب القبول ، لطلبة المدارس اليابانية ، التي سوف يبدأ تشغيلها هذا العام.