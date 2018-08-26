تعرف على موقف طلاب الدور الثاني للثانوية العامة من تنسيق القبول في الجامعات

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، لإعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ، بنهاية شهر أغسطس الحالي ، وذلك حسب ما قال ، مدير الإدارة العامة للامتحانات ، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ، خالد عبد الحكم.

طلاب الثانوية العامة ، ينتظرون إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، بعدها يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات ، للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني.

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المشرف العام على تنسيق القبول في الجامعات في وزارة التعليم العالي ، السيد عطا ، أوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، سوف تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول في الجامعات والمعاهد العليا، بعد أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة ، بنحو 48 ساعة.

وأوضح السيد عطا ، أن الطلاب الحاصلين على مجموع مرتفع ، الذين ينتظرون نتيجتهم في الدور الثاني للثانوية العامة ، سوف يتم إلحاقهم بكليات المرحلة الأولى والثانية ، وذلك شرط الحصول على مجموع الحد الأدنى للتقدم لكل مرحلة.

وانطلقت امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2018 ، انطلقت في يوم 11 أغسطس الحالي ، وانتهت في يوم 20 من الشهر ذاته ، حيث أدى الامتحانات نحو 140 ألف طالب وطالبة.