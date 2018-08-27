تفاصيل مشروع جامعة القاهرة للتحول إلى الجيل الثالث

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حيث سوف يتم عقد مؤتمر صحفي اليوم من قبل رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت في “قاعة أحمد لطفي السيد في إدارة الجامعة” من أجل عرض إنجازات جامعة القاهرة خلال العام السابق 2017/ 2018، وما قد تم تحقيقه في مشروع التحول إلى “جامعة الجيل الثالث”.

إنجازات جامعة القاهرة خلال عام 2017/ 2018

وقد قام رئيس جامعة القاهرة باستعراض أهم الإنجازات التي قد حققتها الجامعة خلال العام السابق والتي تمثلت في التالي:

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استحداث وتطوير عدد من البرامج واللوائح الدراسية في إطار تحول الجامعة إلى جامعة للجيل الثالث.

استحداث أحد عشر لائحة دراسية.

تحديث اثنى عشر لائحة أخرى.

فتح مجالات أكثر لسوق العمل من أجل مواكبة تطوير التعليم تبعاً للمعايير الدولية.

اعتماد ستة وعشرين برنامج بنظام الساعات المعتمدة، والتعليم المدمج في المرحلة الجامعية الأولى في كليات الجامعة.

استحداث أربعة وأربعين لائحة للدراسات العليا.

تحديث ثمانية عشر لائحة للدبلومات وبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية.

وقد تضمن فعاليات المؤتمر تدشين “برامج لاكتشاف المواهب وصناعة النجوم الأدبية، والرياضية، والفنية، والعلمية، وتوسيع قاعدة مشاركة الطلاب الكليات والمدن في فعاليات جامعة القاهرة التنويرية والثقافية”.

ومن أبرز تلك المشروعات “مشروع تطوير العقل المصري”، وذلك من خلال إطلاق معسكر إعداد قادة المستقبل، والذي تقوم على تنظمه جامعة القاهرة، وتأتي تلك الخطوات في إطار مشروع الجامعة الفكري الذي يستهدف تنمية وتطوير العقل المصري، وافتتاح عصر علمي جديد يقوم على التفكير العلمي، والعقلانية النقدية، والعمل على بناء مجتمع مصري جديد.

وقد قامت جامعة القاهرة أيضا بإطلاق عدد من “المشروعات البحثية التطبيقية” بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يعمل على خدمة التنمية داخل الدولة المصرية، إلى جانب العمل على زيادة النشر العلمي في الدوريات والمجلات العالمية المتخصصة.

وقد قامت جامعة القاهرة بإبرام عدد من اتفاقيات التعاون الأكاديمية والبحث إلى جانب عقد توأمه مع الجامعات الأجنبية، وأوضح رئيس الجامعة إلى تقدم تصنيف الجامعة الدولي خلال هذا العام إلى جانب حصول “البرامج الأكاديمية” على ترتيب يعد متقدم.

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت “إنه قد تم حفر أساسات جامعة القاهرة الدولية بعد شهرين من وضع حجر الأساس”، وأوضح “أن جامعة القاهرة الدولية تقوم على البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية الكبرى، ولدى الجامعة ثلاثة عشر درجة علمية مشتركة بين الجامعة والجامعات الأجنبية”.

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