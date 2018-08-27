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صرحت كلية الإعلام التابعة لجامعة القاهرة على شروط الالتحاق بشعبة “اللغة الإنجليزية”، وهي خمسة شروط، قد تم التصريح عنها اليوم الموافق الاثنين السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام 2018.

شروط الالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية

أن يكون الطالب الراغب في الالتحاق للدراسة في شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام حاصل على ستة وأربعين من خمسين في اللغة الأجنبية الأولى على الأقل “اللغة الإنجليزية”.

استيفاء استمارة التقدم لامتحان شعبة اللغة الإنجليزية، والتي يتم الحصول عليها من إدارة شؤون الطلاب بالجامعة.

تسديد قيمة ثلاثمائة جنية رسوم امتحان، يتم سدادها إلى خزينة الكلية.

يتم إرسال قيمة تسديد المبلغ في الاستمارة.

وقد أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة إلى عقد امتحان تحريري في الأسبوع الأول من بداية الدراسة، ولن يتم رد “رسوم الاختبار” إلى الطالب سواء في حالة نجاحه أو في حالة عدم نجاحه.

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