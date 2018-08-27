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موعد الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2018 ، حيث أعلن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2018 بالاسم ورقم الجلوس يوم الأربعاء القادم.

وأكد أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وسوف يتم الإعلان عنها بطريقة مباشرة.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني قد بدأت يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس السابق، وقد انتهت يوم عشرين من الشهر نفسه، وقد سجل مجموع الطلاب الذين أدوا اختبارات الدور الثاني لمرحلة التعليم الثانوي حوالي مائة وأربعين ألف طالب وطالبة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقد سجلت نسبة النجاح خلال الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة حوالي 74,3%، بينما سجل عدد أوائل الثانوية العامة حوالي أربعة وخمسين طالب وطالب، منهم ستة عشر في شعبة علمي علوم، وسبعة عشر شعبة علمي رياض، وسبعة عشر شعبة أدبي وثلاثة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالب واحد فقط من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ويعود سبب التأخر في الإعلان عن امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2018 بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، وقد أكد مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه كلما تأخرت عمليات تصحيح الأوراق كان في صالح الطلاب، ليأخذ كل طالب حقه.

وسوف تنتهي جميع كنترولات تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني غداً الثلاثاء، ليتم بعدها اعتماد النتيجة من الوزير، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها يوم الأربعاء القادم يتم رفعها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بعد اعتمادها بصورة رسمية.

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