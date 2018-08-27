Advertisements

موعد الإعلان عن الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية.. وعرض الاستعدادات للعام الجديد 2018/ 2019، حيث صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قائلاً “أنه قد تم الانتهاء من تجهيز أربعة وثلاثين مدرسة يابانية في إطار استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد 2018/ 2019”.

كما أكد الوزير “أنه قد تم اختيار ألف ومائتين وخمسين معلماً من أجل العمل في المدارس اليابانية المصرية”، وأشار “أنه سوف يتم العمل على توفير التدريب اللازمة للمعلمين قبل بدء العام الدراسي الجديد”.

Advertisements

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد خيري “أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الطلاب المقبولين في المدارس اليابانية قريباً”، وأكد “أن الوزارة تعمدت أن تجعل التقديم في المدارس المصرية اليابانية سواء بالنسبة للطلاب أو المعلمين أو الإداريين يتم بطريقة إلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل ضمان تحقيق الشفافية المطلقة في اختيار المقبولين”.

وأكد “نرفض الوساطة وكذلك التوصيات أو فرض ناس بعينها”، وأوضح “سوف يتم اختيار طلاب المدارس المصرية اليابانية بكل شفافية بنسبة مائة في المئة”، وأوضح “إن المنهج المستخدم في تلك المدارس هو المنهج الدراسي الجديد 2018/ 2019”.

مميزات المدارس المصرية اليابانية عن غيرها من المدارس

وأضاف “أنشطة التوكاتسو سوف تكون كأنشطة أساسية، وسوف تكون لغة التدريس في تلك المدارس هي اللغة العربية”، وهناك عشرة مميزات تتميز بها المدارس المصرية اليابانية عن غيرها من المدارس المصري وهي كالتالي:

مناهج الدراسة متطورة.

لغة أجنبية متميزة.

بناء شخصية.

تعليم متميز

مدرسة تحقق السعادة.

معلم متميز ومدرب.

الفصول الدراسية واسعة.

كثافة الطلاب في الفصل قليلة.

خدمات ومرافق متميزة.

أنشطة فنية ورياضية متميزة.

أقرا المزيد حقيقة زيادة أسعار الأدوات المكتبية خلال العام الجاري