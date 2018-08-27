رغم إعلان دخول 45 مدرسة الخدمة.. «التعليم»: 34 مدرسة يابانية فقط تبدأ العمل في سبتمبر

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أن 34 مدرسة يابانية سوف تدخل الخدمة في سبتمبر المقبل فقط ، من إجمالي 45 مدرسة يابانية أعلنت الوزارة في وقت سابق ، دخولهم الخدمة.

مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكدت أن الـ45 مدرسة التي أعلنت الوزارة في وقت سابق دخولهم الخدمة ، تم فتح باب التقدم للطلاب على 40 مدرسة بينهم فقط ، و5 جار تجهيزهم ، وأضافت: «يوجد 6 مدارس الإقبال على الدخول بها ضعيف ، واستقرينا في نهاية الأمر على دخول 34 مدرسة الخدمة فقط».

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وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، باب التقدم للدراسة في المدارس المصرية اليابانية ، مؤخرا ، لكنها ذكرت أن نسبة الإقبال على المدارس قليلة ، وبعدها استقت على 34 مدرسة الخدمة فقط.

وذكرت المصادر ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعمل في الوقت الحالي في ملف المدارس اليابانية ، وسوف يتم إعلان نتيجة قبول الأطفال المتقدمين للدراسة في المدارس اليابانية ، خلال الأيام القليلة المقبلة.