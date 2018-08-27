التعليم العالي: 142 ألف من حملة الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم ونتيجة التنسيق خلال أيام

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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على التنسيق، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للتنسيق من حملة الدبلومات الفنية بلغ نحو 142 ألف طالب وطالبة من طلاب الشهادات الفنية، سجلوا رغبات القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، منذ أن تم فتح باب الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

ووزاد عطا، في تصريحات صحفية، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق، متاح أمام الطلاب طوال اليوم لتسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد، مطالبًا الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات التي أعلنت عنها الوزارة بالتنسيق.

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وأضاف رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية خلال أيام، حيث انتهى موقع التنسيق من استقبال رغبات الطلاب يوم الأحد الماضي 19 أغسطس الجارى.

وتابع، أنه يتبقى فى عمليات تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2018-2019 استكمال أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق، التى تنطلق أعمالها عقب إعلان نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة مباشرة.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد فتحت باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية “دبلوم المدارس الفنية” نظام “3 – 5 سنوات”، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية الدور الأول للعام الجامعي الجديد 2018 -2019 من الإثنين الموافق 13 أغسطس ويستمر حتى الأحد الموافق 19 أغسطس.

كما حدد المجلس الأعلى للجامعات الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية “نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية”) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.