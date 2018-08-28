أسماء المدارس اليابانية التي تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، أنها استقرت على دخول 34 مدرسة يابانية فقط الخدمة في بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق دخول 45 مدرسة الخدمة ، بينهم 5 غير جاهزين لاستقبال الطلاب ، و6 نسبة الإقبال عليهم ضعيفة.
موقع «مصر 365» ، يرصد في تقريره التالي ، أسماء المدارس اليابانية التي سوف تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، وعدد الفصول الدراسية بها ، ومساحتها ، وهي كالتالي:
أولا: المدارس اليابانية في محافظة القاهرة:
1. المدرسة المصرية اليابانية 1 في الشروق ، قسم الشروق ، ابتدائي ، 8 فصول ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 6365 مترا مربعا ، رقم النموذج 39311s.
2. المدرسة المصرية اليابانية 2 في الشروق ، قسم الشروق ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 6591.75 متر مربع ، رقم النموذج 39411s.
3. المدرسة المصرية اليابانية 2 في القاهرة الجديدة ، قسم ثالث القاهرة الجديدة ، جميع المراحل ، 28 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 14997.99 متر مربع ، رقم النموذج 39409s.
ثانيا: المدارس اليابانية في محافظة الإسكندرية:
4. المدرسة المصرية اليابانية في المنتزه ، قسم المنتزه ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 8600 متر مربع ، رقم النموذج 39411s.
5. المدرسة المصرية اليابانية في برج العرب 1 ، قسم مدينة برج العرب الجديدة ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 15126.91 متر مربع ، رقم النموذج 39410s.
6. المدرسة المصرية اليابانية في برج العرب 2 ، قسم مدينة برج العرب ، جميع المراحل ، 14 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 17107.27 متر مربع ، رقم النموذج 39410s.
ثالثا: المدارس اليابانية في محافظة بورسعيد:
7. المدرسة المصرية اليابانية في حي العرب ، قسم العرب ، جميع المراحل ، 28 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 10 آلاف متر مربع ، رقم النموذج 39409s.
رابعا: المدارس اليابانية في محافظة السويس:
8. المدرسة المصرية اليابانية في فيصل ، قسم فيصل ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 5160 مترا مربعا ، رقم النموذج 39311s.
خامسا: المدارس اليابانية في محافظة دمياط:
9. المدرسة المصرية اليابانية في دمياط الجديدة ، قسم مدينة دمياط الجديدة ، جميع المراحل ، 14 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 7752 مترا مربعا ، رقم النموذج 39411s.
سادسا: المدارس اليابانية في محافظة الدقهلية:
10. المدرسة المصرية اليابانية في جمصة ، قسم جمصة ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 10 آلاف متر مربع ، رقم النموذج 39411s.
سابعا: المدارس اليابانية في محافظة الشرقية:
11. المدرسة المصرية اليابانية في كفر صقر ، مركز كفر صقر ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 13881 مترا مربعا ، رقم النموذج 39410s.
12. المدرسة المصرية اليابانية 1 في مدينة العاشر من رمضان ، قسم ثان مدينة العاشر من رمضان ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 12238.5 متر مربع ، رقم النموذج 39410s.
13. المدرسة المصرية اليابانية 2 في مدينة العاشر من رمضان ، قسم ثان مدينة العاشر من رمضان ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 9512 مترا مربعا ، رقم النموذج 39410s.
ثامنا: المدراس اليابانية في محافظة القليوبية:
14.المدرسة المصرية اليابانية في العبور ، قسم العبور ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 15093.27 متر مربع ، رقم النموذج 39409s.
تاسعا: المدارس اليابانية في محافظة كفر الشيخ:
15. المدرسة المصرية اليابانية في بيلا ، مركز بيلا ، جميع المراحل ، 14 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 11564.18 متر مربع ، رقم النموذج 39410s.
عاشرا: المدارس اليابانية في محافظة الغربية:
16. المدرسة المصرية اليابانية في طنطا ، قسم ثان طنطا ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 8234.6 متر مربع ، رقم النموذج 39410s.
17. مدرسة الشهيد كريم يحيى رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية ، قسم المحلة الكبرى ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 4920 مترا مربعا ، رقم النموذج 39311s.
18. المدرسة المصرية اليابانية في سمنود ، قسم سمنود ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 4208.31 متر مربع ، رقم النموذج 39311s.
حادي عشر: المدارس اليابانية في محافظة المنوفية:
19. المدرسة المصرية اليابانية في شبين الكوم ، قسم شبين الكوم ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 5531.69 متر مربع ، رقم النموذج 39311s.
20. المدرسة المصرية اليابانية في قويسنا ، قسم قويسنا ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 14920.46 متر مربع ، رقم النموذج 39409s.
ثالث عشر: المدارس اليابانية في محافظة البحيرة:
21. المدرسة المصرية اليابانية في حوش عيسى ، مركز حوش عيسى ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 5088 مترا مربعا ، رقم النموذج 39311s.
رابع عشر: المدارس اليابانية في محافظة الإسماعيلية:
22. المدرسة المصرية اليابانية في الإسماعيلية ، قسم ثان الإسماعيلية ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 10 آلاف متر مربع ، رقم النموذج 39411s.
خامس عشر: المدارس المصرية اليابانية في محافظة الجيزة:
23. المدرسة المصرية اليابانية في حدائق أكتوبر ، قسم أول 6 أكتوبر ، جميع المراحل ، 42 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 15493.26 متر مربع ، رقم النموذج 39409s.
24. المدارس المصرية اليابانية في المنطقة الصناعية بأكتوبر ، قسم ثان 6 أكتوبر ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 7685.02 متر مربع ، رقم النموذج 39311s.
25. المدرسة المصرية اليابانية في الشيخ زايد ، قسم الشيخ زايد ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 4632.27 متر مربع ، رقم النموذج 39411s.
سادس عشر: المدارس اليابانية في محافظة بني سويف:
26. المدرسة المصرية اليابانية في مدينة بني سويف الجديدة ، قسم مدينة بني سويف الجديدة ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 1 ، المساحة 10481 مترا مربعا ، رقم النموذج 39409s.
سابع عشر: المدارس اليابانية في محافظة الفيوم:
27. المدرسة المصرية اليابانية في مدينة الفيوم ، قسم مدينة الفيوم الجديدة ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 9183.22 متر مربع ، رقم النموذج 39411s.
28. المدرسة المصرية اليابانية في سنورس ، قسم الفيوم ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 10000.25 ، رقم النموذج 39410s.
ثامن عشر: المدارس اليابانية في محافظة المنيا:
29. المدرسة المصرية اليابانية في مدينة المنيا الجديدة ، قسم مدينة المنيا الجديدة ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 4269.85 ، رقم النموذج 39311s.
تاسع عشر: المدارس اليابانية في محافظة أسيوط:
30. المدرسة المصرية اليابانية في أسيوط الشطذجديدة ، قسم مدينة أسيوط الجديدة ، جميع المراحل ، 14 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 10532 مترا مربعا ، رقم النموذج 39410s.
عشرون: المدارس اليابانية في محافظة قنا:
31. المدرسة المصرية اليابانية في مدينة قنا ، قسم قنا ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 12 ألف متر مربع ، رقم النموذج 39410s.
واحد وعشرون: المدارس اليابانية في محافظة أسوان:
32. المدرسة المصرية اليابانية في حي العقاد ، قسم مدينة أسوان ، تعليم أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 10898.1 متر مربع ، رقم النموذج 39411s.
اثنين وعشرون: المدارس اليابانية في محافظة البحر الأحمر:
33. المدرسة المصرية اليابانية 1 في الغردقة ، قسم ثان الغردقة ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 11456 مترا مربعا ، رقم النموذج 39411s.
34. المدرسة المصرية اليابانية 2 في الغردقة ، قسم ثان الغردقة ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 10500 متر مربع ، رقم النموذج 39410s.
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