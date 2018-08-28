أسماء المدارس اليابانية التي تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، أنها استقرت على دخول 34 مدرسة يابانية فقط الخدمة في بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق دخول 45 مدرسة الخدمة ، بينهم 5 غير جاهزين لاستقبال الطلاب ، و6 نسبة الإقبال عليهم ضعيفة.

موقع «مصر 365» ، يرصد في تقريره التالي ، أسماء المدارس اليابانية التي سوف تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، وعدد الفصول الدراسية بها ، ومساحتها ، وهي كالتالي:

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أولا: المدارس اليابانية في محافظة القاهرة:

1. المدرسة المصرية اليابانية 1 في الشروق ، قسم الشروق ، ابتدائي ، 8 فصول ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 6365 مترا مربعا ، رقم النموذج 39311s.

2. المدرسة المصرية اليابانية 2 في الشروق ، قسم الشروق ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 6591.75 متر مربع ، رقم النموذج 39411s.

3. المدرسة المصرية اليابانية 2 في القاهرة الجديدة ، قسم ثالث القاهرة الجديدة ، جميع المراحل ، 28 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 14997.99 متر مربع ، رقم النموذج 39409s.

ثانيا: المدارس اليابانية في محافظة الإسكندرية:

4. المدرسة المصرية اليابانية في المنتزه ، قسم المنتزه ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 8600 متر مربع ، رقم النموذج 39411s.

5. المدرسة المصرية اليابانية في برج العرب 1 ، قسم مدينة برج العرب الجديدة ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 15126.91 متر مربع ، رقم النموذج 39410s.

6. المدرسة المصرية اليابانية في برج العرب 2 ، قسم مدينة برج العرب ، جميع المراحل ، 14 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 17107.27 متر مربع ، رقم النموذج 39410s.

ثالثا: المدارس اليابانية في محافظة بورسعيد:

7. المدرسة المصرية اليابانية في حي العرب ، قسم العرب ، جميع المراحل ، 28 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 10 آلاف متر مربع ، رقم النموذج 39409s.

رابعا: المدارس اليابانية في محافظة السويس:

8. المدرسة المصرية اليابانية في فيصل ، قسم فيصل ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 5160 مترا مربعا ، رقم النموذج 39311s.

خامسا: المدارس اليابانية في محافظة دمياط:

9. المدرسة المصرية اليابانية في دمياط الجديدة ، قسم مدينة دمياط الجديدة ، جميع المراحل ، 14 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 7752 مترا مربعا ، رقم النموذج 39411s.

سادسا: المدارس اليابانية في محافظة الدقهلية:

10. المدرسة المصرية اليابانية في جمصة ، قسم جمصة ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 10 آلاف متر مربع ، رقم النموذج 39411s.

سابعا: المدارس اليابانية في محافظة الشرقية:

11. المدرسة المصرية اليابانية في كفر صقر ، مركز كفر صقر ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 13881 مترا مربعا ، رقم النموذج 39410s.

12. المدرسة المصرية اليابانية 1 في مدينة العاشر من رمضان ، قسم ثان مدينة العاشر من رمضان ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 12238.5 متر مربع ، رقم النموذج 39410s.

13. المدرسة المصرية اليابانية 2 في مدينة العاشر من رمضان ، قسم ثان مدينة العاشر من رمضان ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 9512 مترا مربعا ، رقم النموذج 39410s.

ثامنا: المدراس اليابانية في محافظة القليوبية:

14.المدرسة المصرية اليابانية في العبور ، قسم العبور ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 15093.27 متر مربع ، رقم النموذج 39409s.

تاسعا: المدارس اليابانية في محافظة كفر الشيخ:

15. المدرسة المصرية اليابانية في بيلا ، مركز بيلا ، جميع المراحل ، 14 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 11564.18 متر مربع ، رقم النموذج 39410s.

عاشرا: المدارس اليابانية في محافظة الغربية:

16. المدرسة المصرية اليابانية في طنطا ، قسم ثان طنطا ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 8234.6 متر مربع ، رقم النموذج 39410s.

17. مدرسة الشهيد كريم يحيى رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية ، قسم المحلة الكبرى ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 4920 مترا مربعا ، رقم النموذج 39311s.

18. المدرسة المصرية اليابانية في سمنود ، قسم سمنود ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 4208.31 متر مربع ، رقم النموذج 39311s.

حادي عشر: المدارس اليابانية في محافظة المنوفية:

19. المدرسة المصرية اليابانية في شبين الكوم ، قسم شبين الكوم ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 5531.69 متر مربع ، رقم النموذج 39311s.

20. المدرسة المصرية اليابانية في قويسنا ، قسم قويسنا ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 14920.46 متر مربع ، رقم النموذج 39409s.

ثالث عشر: المدارس اليابانية في محافظة البحيرة:

21. المدرسة المصرية اليابانية في حوش عيسى ، مركز حوش عيسى ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 5088 مترا مربعا ، رقم النموذج 39311s.

رابع عشر: المدارس اليابانية في محافظة الإسماعيلية:

22. المدرسة المصرية اليابانية في الإسماعيلية ، قسم ثان الإسماعيلية ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 10 آلاف متر مربع ، رقم النموذج 39411s.

خامس عشر: المدارس المصرية اليابانية في محافظة الجيزة:

23. المدرسة المصرية اليابانية في حدائق أكتوبر ، قسم أول 6 أكتوبر ، جميع المراحل ، 42 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 15493.26 متر مربع ، رقم النموذج 39409s.

24. المدارس المصرية اليابانية في المنطقة الصناعية بأكتوبر ، قسم ثان 6 أكتوبر ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 7685.02 متر مربع ، رقم النموذج 39311s.

25. المدرسة المصرية اليابانية في الشيخ زايد ، قسم الشيخ زايد ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 4632.27 متر مربع ، رقم النموذج 39411s.

سادس عشر: المدارس اليابانية في محافظة بني سويف:

26. المدرسة المصرية اليابانية في مدينة بني سويف الجديدة ، قسم مدينة بني سويف الجديدة ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 1 ، المساحة 10481 مترا مربعا ، رقم النموذج 39409s.

سابع عشر: المدارس اليابانية في محافظة الفيوم:

27. المدرسة المصرية اليابانية في مدينة الفيوم ، قسم مدينة الفيوم الجديدة ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 9183.22 متر مربع ، رقم النموذج 39411s.

28. المدرسة المصرية اليابانية في سنورس ، قسم الفيوم ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 10000.25 ، رقم النموذج 39410s.

ثامن عشر: المدارس اليابانية في محافظة المنيا:

29. المدرسة المصرية اليابانية في مدينة المنيا الجديدة ، قسم مدينة المنيا الجديدة ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 4269.85 ، رقم النموذج 39311s.

تاسع عشر: المدارس اليابانية في محافظة أسيوط:

30. المدرسة المصرية اليابانية في أسيوط الشطذجديدة ، قسم مدينة أسيوط الجديدة ، جميع المراحل ، 14 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 10532 مترا مربعا ، رقم النموذج 39410s.

عشرون: المدارس اليابانية في محافظة قنا:

31. المدرسة المصرية اليابانية في مدينة قنا ، قسم قنا ، أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 12 ألف متر مربع ، رقم النموذج 39410s.

واحد وعشرون: المدارس اليابانية في محافظة أسوان:

32. المدرسة المصرية اليابانية في حي العقاد ، قسم مدينة أسوان ، تعليم أساسي ، 22 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 3 ، المساحة 10898.1 متر مربع ، رقم النموذج 39411s.

اثنين وعشرون: المدارس اليابانية في محافظة البحر الأحمر:

33. المدرسة المصرية اليابانية 1 في الغردقة ، قسم ثان الغردقة ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 11456 مترا مربعا ، رقم النموذج 39411s.

34. المدرسة المصرية اليابانية 2 في الغردقة ، قسم ثان الغردقة ، أساسي ، 11 فصلا ، عدد الأدوار أرضي + 2 ، المساحة 10500 متر مربع ، رقم النموذج 39410s.