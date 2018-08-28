«التعليم» تعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. و«الإسكان والتعمير» يعلن مفاجآت لأوائل الثانوية

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اعتمد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ، وذلك عقب انتهاء تكريم أوائل الثانوية العامة ، من قبل بنك الإسكان والتعمير.

رئيس بنك الإسكان والتعمير ، فتحي السباعي ، قال إن البنك يعمل على رعاية الطلبة والطالبات المتفوقين علميا ، فضلا عن رعاية أوائل الثانوية العامة ، وذلك منذ العام 2014.

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وزاد فتحي السباعي ، قائلا إن البنك يقدم دعما ماليا للطلاب طوال سنوات تفوقهم في الجامعة ، تقدر بـ1000 شهريا ، فضلا عن حصول الطالب على 5 آلاف جنيه ، عند حصوله على تقدير «جيد جدا» ، و10 آلاف جنيه ، عند حصوله على تقدير «امتياز» ، كما يقدم البنك «لاب توب» هدية للطلاب المتفوقين.