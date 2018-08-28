نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني برقم الجلوس 2018

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الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، نقدم لك عبر موقعنا كل مايتعلق بشأن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2018 للشعبتين العلمية، وأيضا الأدبية، فى الوقت الحالي يبحث كافة طلاب وطالبات الدور الثاني في مرحلة التعليم الأزهري بصورة مكثفة عن نتيجة الدور الثاني للمرحلة الثانوية الأزهرية من أجل الإطلاع على مدى نجاحهم وتجاوزهم لتلك المرحلة العصيبة، حيث تسود حالة من القلق والتوتر بين جميع أولياء أمور الطلاب ممن قاموا بأداء اختبارات الدور الثاني، والآن تستطيع عبر الموقع الخاص بالبوابة الرسمية الخاصة بالأزهر الشريف الإطلاع على نتيجة ملاحق الثانوية الأزهرية لعام 2018 والتي سوف يتم الإعلان عنها فور ظهورها على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2018

جدير بالذكر أن كافة طلاب وطالبات الملاحق لشهادة الثانوية الأزهرية قد انتهوا من أداء امتحانات الدور الثاني يوم الأحد الموافق 19/8/2018 بمادة الكيمياء فيما يخص الشعبة العلمية المتعلقة بمرحلة التعليم الأزهري، كما انتهى طلاب الشعبة الأدبية لمرحلة التعليم الأزهري إمتحان الملاحق بمادة اللغة الأجنبية الأولى وكان هذا يوم السبت الموافق 18/8/2018 للعام الحالي كما بدأت امتحانات الدور الثاني الشعبة الأدبية يوم 9/8/2018 الموافق يوم الخميس في مادة الفقه، ومادة التوحيد، وبدأ كلا من طلاب وطالبات الشعبة العلمية أداء امتحان الملاحق في نفس اليوم وذلك في مادة الجبر والهندسة، وأيضا مادة الفقه.

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الحصول على نتيجة الملاحق للثانوية الأزهرية 2018

كما يمكن للطالب الإطلاع على النتيجة وقت ظهورها وهذا بواسطة إضافة تعليق أسفل المقالة يشتمل على اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به، كما يستطيع الطالب الإطلاع على النتيجة بواسطة تتبع الخطوات التالية:

1. يستطيع الطالب أو الطالبة بالولوج إلى البوابة الرسمية التابعة للأزهر الشريف من أجل الحصول على نتيجة الملاحق للثانوية الأزهرية.

2. يستطيع الطالب أو الطالبة تحميل التطبيق الخاص بموقع الأزهر الإلكتروني عن طريق متجر جوجل.

3. بعدها يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على التبويب التابع لنتائج الامتحانات.

4. وبعد ذلك يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به في المكان المخصص لذلك.

5. سوف يظهر للطالب بيان يشتمل على درجات الطالب، وأيضا المجموع الكلي.