«التعليم» تعلن نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. وفتح باب التظلمات الخميس

منذ 35 دقيقة اخبار التعليم
«التعليم» تعلن نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. وفتح باب التظلمات الخميس
طارق شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على لسان الدكتور رضا حجازي ، رئيس قطاع التعليم العام ، ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ، والتي تجاوزت 87%.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الثلاثاء ، قال رئيس امتحانات الثانوية العامة ، أن الوزارة سوف تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، عبر الموقع الرسمي لها ، ويمكن للطالب الحصول على النتيجة ، عن طريق شبكة الإنترنت.

وأضاف الدكتور رضا حجازي ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنجزت نتيجة الثانوية العامة وراجعتها ، وسوف تعلن مساء اليوم الثلاثاء ، على موقع الوزارة الرسمي ، على أن تعلن الأربعاء في المدارس.

ولفت رئيس قطاع التعليم العام ، إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور ثان ، بداية من الخميس المقبل ، ولمدة 15 يوما ، على أن تتم خطوات التظلم ، بذات آلية الدور الأول ط حيث يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه عن كل مادة ، باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتقدم بعدها بطلب تظلم ، ويتجه إلى الكنترولات للاطلاع على كراسة الإجابة.