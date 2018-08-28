«التعليم» تعلن نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. وفتح باب التظلمات الخميس

Advertisements

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على لسان الدكتور رضا حجازي ، رئيس قطاع التعليم العام ، ورئيس امتحانات الثانوية العامة ، نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ، والتي تجاوزت 87%.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الثلاثاء ، قال رئيس امتحانات الثانوية العامة ، أن الوزارة سوف تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، عبر الموقع الرسمي لها ، ويمكن للطالب الحصول على النتيجة ، عن طريق شبكة الإنترنت.

Advertisements

وأضاف الدكتور رضا حجازي ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنجزت نتيجة الثانوية العامة وراجعتها ، وسوف تعلن مساء اليوم الثلاثاء ، على موقع الوزارة الرسمي ، على أن تعلن الأربعاء في المدارس.

ولفت رئيس قطاع التعليم العام ، إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور ثان ، بداية من الخميس المقبل ، ولمدة 15 يوما ، على أن تتم خطوات التظلم ، بذات آلية الدور الأول ط حيث يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه عن كل مادة ، باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتقدم بعدها بطلب تظلم ، ويتجه إلى الكنترولات للاطلاع على كراسة الإجابة.