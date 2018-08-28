«التعليم» تعلن موعد تسليم أجهزة التابلت للطلاب: «هي في البحر دلوقتي»

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، موعد تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ، قائلا إنه سوف يكون يوم 1 سبتمبر المقبل ، وسيتم التسليم تباعا.

وأضاف الدكتور طارق شوقي ، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، دفعة 2018 / 2018 ، من بنك الإسكان والتعمير ، قائلا إن العناية بالجيل الجديد من الطلاب ، مسؤولية مشتركة للجميع ومسؤولية مصر بأكملها ، موضحا أن هناك عملا جماعيا ضخما جدا في مجال التعليم ، وأن نظام التعليم الجديد يعلم الطلاب مهارات كثيرة.

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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر سوف تشهد في يوم 22 سبتمبر المقبل ، انطلاق نظام التعليم الجديد ، الذي يضم مليونين ونصف المليون طالب ، متابعا: «لا نقدم الأوهام».

وزاد الدكتور طارق شوقي ، قائلا إن الوزارة تتبنى نظاما جديدا بمناهج جديدة وتم الانتهاء منها ، متابعا أن جميع مديري المديريات ، يعملون للتجهيز للعام الدراسي الجديد ، كما تم توصيل 1800 مدرسة ، بألياف ضوئية وشبكات داخلية وسيرفرات وواي فاي.

واستطرد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قائلا إن أجهزة التابلت في طريقها إلى مصر ، وهي في البحر في الوقت الحالي ، متابعا: «نظام التعليم الجديد سوف يساهم في نقل مصر إلى مستوى مرتفع في التعليم ، حيث ارتفعت مصر في التصنيف العالمي ، من المركز الـ137 إلى المركز الـ100 في العالم ، لمجرد أن لدينا رؤية للتطوير».

ولفت الدكتور طارق شوقي ، إلى أن جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم ، يعملون على قدم وساق من أجل إنجاح النظام التعليمي الجديد ، وسوف يتم تخريج أول دفعة من النظام التعليمي الجديد ، في العام 2030 ، مؤكدا أن هناك جيشا يعمل ، وهناك 65 شركة إنترنت تعمل ، ويوم 22 سبتمبر سوف يتسلم الطلاب الكتب الجديدة والتابلت.