غدًا غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات العربية

Advertisements

أعلن الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات، أن غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 7 مساء، سوف يتم غلق باب تسجيل رغبات القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، لطلاب الشهادات العربية.

وأشار الموقع الإلكتروني للتنسيق، أن باب تسجيل رغبات القبول سيظل متاحا للطلاب، لإعطاء الفرصة لتسجيل رغباتهم، بعد أن تم فتح باب التسجيل 24 يوليو الماضي.

Advertisements

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب التنسيق غدً الأربعاء، من تسليم وتسلم ملفات الشهادات العربية بعد أن تفضل وزير التعليم العالي، ومنحهم أسبوعا إضافيا تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، أعلن عطا، إنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الأجنبية، وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووصول بعض الشهادات الأجنبية.