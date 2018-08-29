بالخطوات.. كيف تتظلم من نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018

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اعتمد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أمس الثلاثاء ، نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ، حيث جاءت نسبة النجاح بـ89.4% ، ويبدأ الطلاب المعترضين على النتيجة ، تقديم التظلمات من نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، خطوات تقديم التظلمات ، على نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، وهي كالتالي:

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1. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ، نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، على أن تعلن اليوم الأربعاء في المدارس.

2. أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أسئلة الامتحانات ، ونماذج الإجابة «أ ، ب ، ج ، د» ، في المواد الدراسية كافة.

3. تتم مراجعة الإجابات ، في ضوء نماذج الإجابة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل التقدم بإجراءات التظلم من نتائجهم.

4. يتم فتح باب التظلمات ، على نتيجة الثانوية العامة دور ثان ، بداية من غدا الخميس ، ولمدة 15 يوما.

5. يسدد الطالب 100 جنيه ، عن كل مادة يريد تقديم تظلم من نتيجتها ، باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية.

6. يتقدم الطالب بطلب تظلم ، ويتجه إلى الكنترولات للاطلاع على كراسة الإجابة.