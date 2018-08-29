تعرف على آخر موعد لتسجيل وتعديل رغبات طلاب الشهادات العربية

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أعلن موقع التنسيق الإلكتروني ، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أنه سوف يغلق باب تسجيل وتعديل رغبات طلاب الشهادات العربي ، بنهاية اليوم الأربعاء ، في تمام الساعة السابعة مساء.

وأوضح موقع التنسيق الإلكتروني ، أن طلاب الشهادات الأجنبية ، يمكنهم مواصلة تسجيل رغباتهم ، نظرا لتأخر بعض الشهادات.

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وطالب الموقع كذلك ، طلاب الشهادات المعادلة العربية ، بسرعة الانتهاء من تسجيل الرغبات وتعديلها ، حيث مدّ الموقع تسجيل الرغبات لأكثر من أسبوعين متتاليين ، نظرا لتزامن فترة تسجيلهم ، مع إجازة عيد الأضحى المبارك.