تعرف على آخر موعد لتسجيل وتعديل رغبات طلاب الشهادات العربية

منذ 58 دقيقة اخبار التعليم
تعرف على آخر موعد لتسجيل وتعديل رغبات طلاب الشهادات العربية
رابط موقع التنسيق الإلكتروني

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني ، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أنه سوف يغلق باب تسجيل وتعديل رغبات طلاب الشهادات العربي ، بنهاية اليوم الأربعاء ، في تمام الساعة السابعة مساء.

وأوضح موقع التنسيق الإلكتروني ، أن طلاب الشهادات الأجنبية ، يمكنهم مواصلة تسجيل رغباتهم ، نظرا لتأخر بعض الشهادات.

وطالب الموقع كذلك ، طلاب الشهادات المعادلة العربية ، بسرعة الانتهاء من تسجيل الرغبات وتعديلها ،  حيث مدّ الموقع  تسجيل الرغبات  لأكثر من أسبوعين متتاليين ، نظرا لتزامن فترة تسجيلهم ، مع إجازة عيد الأضحى المبارك.