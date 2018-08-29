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تفاصيل دليل المعلم ودليل ولي الأمر في المنظومة التعليمية الجديدة، حيث صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي “إن الدولة المصرية اعتبرت أن الأولوية للتعليم بداية من العام الجديد، وإن هذا العام هو عام التعليم، وهو ما أطلقه السيد رئيس الجمهورية بإطلاق المشروع الوطني للتعليم”.

وأشار الوزير “إن الجميع في داخل الدولة المصرية وخارجها ينتظرون رؤية مصر لتطوير التعليم، ويتابعون كافة التطورات التي سوف تحدث بالتعليم”، وأضاف “أنه بعد المجهود الذي بذل خلال العام السابق في إعداد دراسات وخطط تطوير التعليم مع الشركاء الدوليين ومنهم البنك الدولي قد تم رفع ترتيب الدولة المصرية إلى المركز السبعة والثلاثين في التصنيف العالمي لجودة التعليم”.

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وأضاف الدكتور طارق شوقي أنه يصف تلك المرحلة بأنها “تاريخية” حيث أن ما يحدث بها يعد تغيير خاص في التعليم، ويعد “نقطة فارقة” في حياة الدولة المصرية وشعبها، وأشار “إن هناك مجهوداً كبيراً على أرض الواقع من أجل تطبيق نظام التعليم التجديد في مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي”.

وأوضح “عن المرحل التي مر بها التغيير من مناهج، وتأليف، وطباعة، وتدريب معلمين تكلفت مبالغ كبيرة على الدولة المصرية تحتملها من أجل بناء الإنسان المصري”.

إعداد دليل المعلم في المنظومة التعليمية الجديدة

وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مع مديري المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية وأوضح “إنه قد تم تنفيذ ثمانية عشر كتاباً لباقة التعليم الجديدة، وهو دليل معلم لكل كتاب “لغة عربية، ولغة إنجليزية، ورياضيات، دين” إلى جانب العمل على طباعة الكتب الأساسية لكل مرحلة باللغة العربية واللغة الإنجليزية”.

وأوضح “أنه قد تم طباعة دليل لكل معلم في يده خاص به”، وأضاف “أنه قد تم وضع المناهج بمعايير جودة عالمية لأول مرة تمتلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقوق الملكية الفكرية، وهذا إنجاز كبير للوزارة”.

التربية: إعداد دليل لولي الأمر عن المنظومة التعليمية

وأوضح الوزير “إن الوزارة تعمل على إعداد دليل لولى الأمر تستهدف فيه الأمهات بالتحديد، وخصوصاً من لديها أبناء في تلك المراحل التعليمية، وذلك لكي نحدث التواصل الجيد مع أولياء الأمور ليتفهموا ما يدور بشكل فعلي داخل الفصل مع أبنائهم”.

وأوضح أن الهدف من دليل ول الأمر هو أن تصبح ولي الأمر داعم ومتفهم للمنظومة التعليمية الجديدة، وما تريد الوزارة تحقيقه خلال الوقت الراهن وهو أن يفهم الطالب جميع الأنشطة التي يقوم بها داخل الفصل الدراسي لكي يعود ويحكي عنها في المنزل إلى ولي أمره.

وقد أكد طارق شوقي أثناء فعاليات الاجتماع على أهمية “المتابعة بشكل مستمر” لعمل المنظومة التعليمية الجديدة وموافاة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقرير بشكل شهري على إيجابيات وسلبيات التطبيق لكي تستطيع الوزارة أن تواجه العقبات والصعوبات ويتم التغلب عليها.

وأكد الوزير على أهمية أن يتعاون الجميع مع الوزارة بجميع مؤسساتها في العمل على إنجاح المنظمة التعليمية الجديد التي سوف تبدأ، ووصف الوزير المنظومة الجديدة بالمهمة “الوطنية الصعبة”.

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