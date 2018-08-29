قرار مهم من الحكومة بشأن التغذية المدرسية.. تعرف عليه

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 29 أغسطس من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، لمناقشة عدة ملفات مهمة.

وأعلن مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه ، اليوم الأربعاء ، موافقته على التعاقد بالأمر المباشر ، مع المصانع أو الشركات ، التي انتهت من استيفاء الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ، بهدف العمل ضمن منظومة التغذية المدرسية.

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وأوضحت الحكومة ، أن القرار يأتي من منطلق الحرص على الوصول إلى منظومة ، من شأنها توفير وجبات غذائية متكاملة ، لنحو 11.5 مليون طالب ، في إطار من الحفاظ على سلامة الغذاء.