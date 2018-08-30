اليوم.. مكاتب التنسيق تفتح أبوابها أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة

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تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، مكاتب التنسيق التابعة لها في محافظات الجمهورية كافة ، أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ، حيث تستمر مكاتب التنسيق في فتح أبوابها أمام الطلاب ، حتى يوم الإثنين المقبل.

وفي بيان صحفي صادر عنها ، ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الحد الأدنى لتقدم هؤلاء الطلاب. على موقع التنسيق الإلكتروني ، يبلغ 205 درجات ، وذلك بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية ، وبإجمالى عدد طلاب 125 ألفا و167 طالبا وطالبة.

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وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الطلاب ، بضرورة مراعاة المواعيد المحددة ، لتسجيل رغبات في معامل التنسيق ، وعدم التخلف عنها.