اليوم.. مكاتب التنسيق تفتح أبوابها أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة

منذ 50 دقيقة اخبار التعليم
اليوم.. مكاتب التنسيق تفتح أبوابها أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، مكاتب التنسيق التابعة لها في محافظات الجمهورية كافة ، أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ، حيث تستمر مكاتب التنسيق في فتح أبوابها أمام الطلاب ، حتى يوم الإثنين المقبل.

وفي بيان صحفي صادر عنها ، ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الحد الأدنى لتقدم هؤلاء الطلاب. على موقع التنسيق الإلكتروني ، يبلغ 205 درجات ، وذلك بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية ، وبإجمالى عدد طلاب 125 ألفا و167 طالبا وطالبة.

وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الطلاب ، بضرورة مراعاة المواعيد المحددة ، لتسجيل رغبات في معامل التنسيق ، وعدم التخلف عنها.