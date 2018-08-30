بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. تعرف على مواعيد وأماكن التقدم للتنسيق

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ، حيث جاءت نسبة النجاح بأكثر 87% ، ويبدأ مكتب التنسيق ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، تلقي رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، ويستمر في تلقي الطلبات ، حتى يوم الإثنين المقبل.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، مواعيد وأماكن التقدم ، للتنسيق الإلكتروني لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ، الذي يبدأ اليوم الخميس ، ويستمر حتى الإثنين المقبل ، وهي كالتالي:

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1. تفتح معامل الحاسب الآلي في الجامعات ، أبوابها أمام الطلاب ، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ، ‘حتى الساعة الثالثة عصرا ، يوميا خلال أيام المرحلة.

2. يمكن للطالب كذلك ، التقدم عن طريق الحاسب الشخصي ، أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.

3. يكون موقع التنسيق الإلكتروني ، متاحا لمدة 24 ساعة ، طوال أيام المرحلة.

4. ينتهي إدخال أو تعديل رغبات الطلاب ، في الساعة السابعة مساء آخر يوم في المرحلة.

5. يجب إدخال قائمة الرغبات كاملة ، ولا يجب الاكتفاء بالرغبات المطلوبة من الطالب.

6. يكون متاحا للطالب ، التعديل على رغباته طوال أيام المرحلة ، وذلك حتى إغلاق باب التنسيق لهم.