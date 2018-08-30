بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. تعرف على مواعيد وأماكن التقدم للتنسيق

منذ 45 دقيقة اخبار التعليم
بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. تعرف على مواعيد وأماكن التقدم للتنسيق

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ، حيث جاءت نسبة النجاح بأكثر 87% ، ويبدأ مكتب التنسيق ، اليوم الخميس ، الموافق 30 أغسطس من العام الحالي 2018 ، تلقي رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، ويستمر في تلقي الطلبات ، حتى يوم الإثنين المقبل.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، مواعيد وأماكن التقدم ، للتنسيق الإلكتروني لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2018 ، الذي يبدأ اليوم الخميس ، ويستمر حتى الإثنين المقبل ، وهي كالتالي:

1. تفتح معامل الحاسب الآلي في الجامعات ، أبوابها أمام الطلاب ، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ، ‘حتى الساعة الثالثة عصرا ، يوميا خلال أيام المرحلة.

2. يمكن للطالب كذلك ، التقدم عن طريق الحاسب الشخصي ، أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.

3. يكون موقع التنسيق الإلكتروني ، متاحا لمدة 24 ساعة ، طوال أيام المرحلة.

4. ينتهي إدخال أو تعديل رغبات الطلاب ، في الساعة السابعة مساء آخر يوم في المرحلة.

5. يجب إدخال قائمة الرغبات كاملة ، ولا يجب الاكتفاء بالرغبات المطلوبة من الطالب.

6. يكون متاحا للطالب ، التعديل على رغباته طوال أيام المرحلة ، وذلك حتى إغلاق باب التنسيق لهم.