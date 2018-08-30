كل ما تريد معرفته عن استعدادات «التعليم» لتطبيق المنظومة الجديدة

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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، في يوم 22 سبتمبر المقبل ، الذي يشهد تطبيق منظومة التعليم الجديدة ، على الطلاب في مرحلة رياض الأطفال ، والصفين الأول والثاني الابتدائي ، والصف الأول الثانوي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للعام الدراسي الجديد ، وتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، وهي كالتالي:

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1. بمجرد الإعلان عن خطة مصر لتطوير التعليم ، رُفع ترتيب مصر 37 مركزا ، في التصنيف العالمي لجودة التعليم.

2. تكلفت مراحل تغيير مناهج وتأليف وطباعة وتدريب معلمين ، مبالغ كبيرة.

3. نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، 18 كتابا لباقة التعليم الجديدة ، وهي دليل معلم لكل كتاب «لغة عربية ، لغة إنجليزية ، رياضيات ، ودين» ، فضلا عن الانتهاء من طباعة كتب الصفوف المختلفة.

4. انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من طباعة الكتب الأساسية لكل مرحلة ، باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

5. طبعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، دليل خاص لكل معلم في يده.

6. وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المناهج الجديدة بمعايير جودة عالمية.

7. أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، دليلا لولي الأمر ، استهدفت خلاله الأمهات ، وخاصة من لديها أبناء في هذه المراحل ، للتواصل الجيد مع أولياء الأمور ، ليتفهموا ما يدور فعليا داخل الفصل مع أبنائهم.

8. المتابعة المستمرة لعمل المنظومة الجديدة ، وموافاة الوزارة بتقرير شهري ، عن سلبيات وإيجابيات التطبيق ، كي تستطيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواجهة الصعوبات والتغلب عليها.

9. يهدف مشروع التابلت في المرحلة الثانوية ، إلى التخلص من كابوس الثانوية العامة والدروس الخصوصية.

10. تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريب طلاب الثانوية دون ضغط عصبي ، سواء من امتحان أو درجات.

11. المحتوى الموجود على التابلت هو محتوى إضافي ، يساعد الطالب على الوصول إلى المعلومات بطريقة صحيحة ، كما أن المناهج كما هي ، وليس بها أي جديد.

12. يتم توصيل شبكات فايبر ، داخل المدارس التي بها مرحلة ثانوية ، فضلا عن تركيب سيرفر لكل مدرسة.

13. يتم توفير 708 آلاف تابلت ، لطلاب المرحلة الثانوية ومعلميهم.

14. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراءات جادة لاستلام وتوزيع التابلت ، على طلاب الصف الأول الثانوي فقط ، خلال الفصل الدراسي الأول.

15. لن يكون هناك امتحان للصف الأول الثانوي «أون لاين» ، قبل شهر يناير المقبل ، من أجل الانتهاء من تدريب الطلاب بشكل كاف ، على الطرق المختلفة للامتحان الإلكتروني.