كل ما تريد معرفته عن استعدادات «التعليم» لتطبيق المنظومة الجديدة

منذ 33 دقيقة اخبار التعليم
كل ما تريد معرفته عن استعدادات «التعليم» لتطبيق المنظومة الجديدة
طارق شوقي

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، في يوم 22 سبتمبر المقبل ، الذي يشهد تطبيق منظومة التعليم الجديدة ، على الطلاب في مرحلة رياض الأطفال ، والصفين الأول والثاني الابتدائي ، والصف الأول الثانوي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للعام الدراسي الجديد ، وتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، وهي كالتالي:

1. بمجرد الإعلان عن خطة مصر لتطوير التعليم ، رُفع ترتيب مصر 37 مركزا ، في التصنيف العالمي لجودة التعليم.

2. تكلفت مراحل تغيير مناهج وتأليف وطباعة وتدريب معلمين ، مبالغ كبيرة.

3. نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، 18 كتابا لباقة التعليم الجديدة ، وهي دليل معلم لكل كتاب «لغة عربية ، لغة إنجليزية ، رياضيات ، ودين» ، فضلا عن الانتهاء من طباعة كتب الصفوف المختلفة.

4. انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من طباعة الكتب الأساسية لكل مرحلة ، باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

5. طبعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، دليل خاص لكل معلم في يده.

6. وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المناهج الجديدة بمعايير جودة عالمية.

7. أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، دليلا لولي الأمر ، استهدفت خلاله الأمهات ، وخاصة من لديها أبناء في هذه المراحل ، للتواصل الجيد مع أولياء الأمور ، ليتفهموا ما يدور فعليا داخل الفصل مع أبنائهم.

8. المتابعة المستمرة لعمل المنظومة الجديدة ، وموافاة الوزارة بتقرير شهري ، عن سلبيات وإيجابيات التطبيق ، كي تستطيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواجهة الصعوبات والتغلب عليها.

9. يهدف مشروع التابلت في المرحلة الثانوية ، إلى التخلص من كابوس الثانوية العامة والدروس الخصوصية.

10. تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريب طلاب الثانوية دون ضغط عصبي ، سواء من امتحان أو درجات.

11. المحتوى الموجود على التابلت هو محتوى إضافي ، يساعد الطالب على الوصول إلى المعلومات بطريقة صحيحة ، كما أن المناهج كما هي ، وليس بها أي جديد.

12. يتم توصيل شبكات فايبر ، داخل المدارس التي بها مرحلة ثانوية ، فضلا عن تركيب سيرفر لكل مدرسة.

13. يتم توفير 708 آلاف تابلت ، لطلاب المرحلة الثانوية ومعلميهم.

14. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراءات جادة لاستلام وتوزيع التابلت ، على طلاب الصف الأول الثانوي فقط ، خلال الفصل الدراسي الأول.

15. لن يكون هناك امتحان للصف الأول الثانوي «أون لاين» ، قبل شهر يناير المقبل ، من أجل الانتهاء من تدريب الطلاب بشكل كاف ، على الطرق المختلفة للامتحان الإلكتروني.