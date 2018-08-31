جامعة العريش تعلن عن موعد استقبال الطلاب الجدد

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أعلنت جامعة العريش في شمال سيناء على استقبالها الطلاب الجدد المرشحين للقبول في الكليات التابعة لها اعتباراً من يوم الأحد القادم، حيث سوف تقوم “إدارة شؤون الطلاب بالجامعة” بإنهاء إجراءات قيد الطلاب الجدد بجميع كليات الجامعة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن جامعة العريش قد قامت بتنظيم مؤتمر جماهيري إلى طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم خلال الفترة السابقة من أجل التعرف على الجامعة وكذلك التعرف على جميع الكليات المتواجدة بداخلها ومختلف أقسام الدراسة إلى جانب توضيح مجالات العمل بعد التخرج من أجل تحديد مسار خريج الجامعة.

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