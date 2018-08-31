تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لوضع آليات تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة

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المنظومة التعليمية الجديدة، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري قائلاً “إن اللجنة الفنية المشكلة لوضع آليات تطبيق النظام الجديد قد اجتمعت مساء أمس تحت رئاسة رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة رضا حجازي، ومستشار الوزير للتقويم والامتحانات الدكتورة دينا البرعي”.

وأضاف أحمد خيري “أن اجتماع اللجنة الفنية جاء من أجل بحث آليات تطبيق النظام الجديد في مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019”.

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وقد حضر فعاليات الاجتماع “مدير مركز تطوير المناهج الدكتورة نوال شلبي، ومستشار الوزير للطفولة المبكرة الدكتورة نيلي الزيات، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص ياسر عبدالعزيز، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي الدكتور أكرم حسن، والدكتور حسن فارس، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية”.

البيان الصادر عن التعليم بخصوص آليات المنظومة الجديدة

وقد أعلن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “إن الدكتور رضا حجازي قد أكد على أن الهدف من الاجتماع هو وضع آليات تطبيق النظام الجديد بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثاني”.

وأشار “إلى أن الاجتماع قد تطرق إلى مجموعة من المحاور منها بحث صياغة مقترح قرار وزاري بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الأول الابتدائي، والذي احتوى في بعض مواده على أن يتم بدء العمل بهذا النظام مع بداية العام الدراسي الجديد 2018/2019” .

وأضاف “كما سوف يتم تحديد المناهج الدراسية المقرر تطبيقها ومن يقوم بتدريسها داخل الحجرات الدراسية، والتأكيد على عدم تطبيق أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف المقررات المتضمنة بهذا القرار المقترح وعرضه على الوزير لاعتماده”.

كما أعلن رضا حجازي “إن اللجنة الفنية قد اتفقت أيضا على إعداد صياغة قرار مقترح، ومناقشته خلال الاجتماع القادم الخاص بمرحلة رياض الأطفال” أما بخصوص آليات تقييم الطلاب في الصف الأول الثانوي فقد أعلن الدكتور رضا حجازي “إن اللجنة قد ناقشت كيفية تقييم الطلاب في ضوء النظام الجديد، وعدد التقييمات المحددة للطلاب في كل فصل دراسي، وآليات التطبيق”.

وأضاف “في ضوء ما صدر من تكليفات باجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والذي عقد بتاريخ السادس عشر من شهر أغسطس لعام 2018، فقد قامت اللجنة بمناقشة ودراسة نظام التقييم بالصفوف الدراسية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، بما يراعى إعطاء وزن أكبر إلى المهام الفردية والجماعية والعروض الشفوية”.

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