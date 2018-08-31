التفاصيل كاملة عن استعدادات جامعة الإسكندرية للعام الجديد.. وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني

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أكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي على جميع “عمداء الكليات” إلى ضرورة أن يتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وكذلك التجهيزات الخاصة بالمعامل، إلى جانب الإعلان عن “خطة الأنشطة الطلابية” قبل بداية العام الدراسي الجديد 2018/ 2019.

وقد شدد رئيس جامعة الإسكندرية على ضرورة تسهيل إجراءات تعامل الطلاب فيما يتعلق بجميع إجراءات التسجيل، ودفع المصروفات، وذلك من خلال تفعيل “منظومة الدفع الإلكتروني” من أجل منع تكدس الطلاب داخل الكليات لإنهاء تلك الإجراءات.

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وأكد أيضا عصام الكردي إلى ضرورة تواجد فرق من “القادة الاجتماعيين، والجوالة، والطلاب القدامى” من أجل استقبال الطلاب الجدد، وتعريفهم على كليات الجامعة.

وقد انتهت جامعة الإسكندرية من جميع أعمال التأهيل وإعادة الترميم امتدت إلى الدور الرابع والخامس من مستشفى طلبة الجامعة، والذي يضم ما يقارب من ستة عشر غرفة، وأربع غرف كشف، وغرف تمريض، وخمس أسرة في “وحدة عناية القلب”.

وقد أضاف مدير مستشفى طلبة الجامعة الدكتور أحمد مصطفى قائلاً “إن أعمال التطوير بمستشفى طلبة الجامعة تضمنت توفير أجهزة طبية بمبلغ عشرين مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للأدوار المختلفة بالمستشفى وغرف العمليات والعنايات العامة والجراحية بهدف تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة وعلى درجة عالية من الجودة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب”.

وقد أعلن مجلس جامعة الإسكندرية عن موافقته على ترقية خمسة وعشرين عضو بهيئة تدريس الجامعة، منهم سبعة إلى درجة أستاذ، وثمانية عشر إلى درجة أستاذ مساعد، وقد تم تعيين سبعة عشر مدرساً، ومن سبعة وخمسين درجة دكتوراه، وستة وثمانين درجة ماجستير في العديد من التخصصات العلمية.

كما أعلن مجلس الجامعة عن اعتماده دليل العلاقات الثقافية في الجامعة من أجل التعرف على جميع الإجراءات وكذلك القواعد الخاصة التي تخص الإجازات والإعارات والمهام العلمية والتفرغ العلمي، وعقد المؤتمرات، والبعثات والإجازات الدراسية، والاتفاقيات الثقافية، والأساتذة الزائرين.

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