التعليم العالي: 70 ألف من طلاب الدور الثاني للثانوية العامة سجلوا رغباتهم

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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على التنسيق، إن 70 ألف طالب من طلاب الدور الثاني للثانوية العامة، سجلوا رغباتهم علي موقع التنسيق الإلكتروني، للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 – 2019.

وأضاف عطا، في تصريح صحفي، أن موقع التنسيق الإلكتروني، بدأ في استقبال رغبات الطلاب منذ الأربعاء الماضي، للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة(الدور الثاني) ، لهذا العام 2018، والذي يستمر حتي يوم الاثنين الموافق 3/9/2018 .

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وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بدأت في استقبال رغبات الطلاب منذ الأربعاء الماضي، لتسجيل الرغبات للطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة (الدورالثانى) لهذا العام 2018، على أن يستمر تسجيل الرغابات حتى الاثنين المقبل.

وأعلنت الوزارة، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، إن الحد الأدنى لتقدم الطلاب للمرحلة الثالثة للتنسيق، يبلغ 205 درجات بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وبإجمالى عدد طلاب 125167 طالباً وطالبة، مؤكدة على الطلاب ضرورة مراعاة المواعيد المحددة لتسجيل الرغبات وعدم التخلف عنها.