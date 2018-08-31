قبل إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق.. تعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة العلمية

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ينتظر طلاب الثانوية العامة ظهور دور ثاني، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة حتي يستعدوا لبدء العام الدراسي الجديد ،حيث قام مكتب التنسيق بإختيار الكلية التي رشحت للطلاب وذلك وفق المجموع الحاصلين عليه وبناء علي الرغبات التي قد تم إيضاحها من قبل كافة الطلاب والتي تعد بمثابة 60 رغبة تمت إضافتهم من جانب جميع الطلبة والطالبات للإلتحاق بتنسيق المرحلة الثالثة.

وأعلنت الوزارة، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، إن الحد الأدنى لتقدم الطلاب للمرحلة الثالثة للتنسيق، يبلغ 205 درجات بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وبإجمالى عدد طلاب 125167 طالباً وطالبة، مؤكدة على الطلاب ضرورة مراعاة المواعيد المحددة لتسجيل الرغبات وعدم التخلف عنها.

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وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بدأت في استقبال رغبات الطلاب منذ الأربعاء الماضي، لتسجيل الرغبات للطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة (الدورالثانى) لهذا العام 2018، على أن يستمر تسجيل الرغابات حتى الاثنين المقبل.

ينشر موقع «مصر 365» الكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة بشعبتيها العلمي (رياضه – علوم ) وهي:-

الأماكن المتاحة في الكليات لطلاب المرحلة الثالثة شعبة علمي علوم ورياضة 2018

تربية رياضية بنات المنيا

المعهد العالي للغات بأسوان

نوعية موسيقية جامعة دمياط

آداب انتساب موجه بورسعيد

الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

نوعية فنية كفرالشيخ

حقوق انتساب موجه أسيوط

المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

حقوق انتساب موجه القاهرة

معهد فني تمريض أورام القاهرة

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات

كلية تربية رياضية بنين الوادي الجديد

ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين

تربية رياضية بنين أسوان

نوعية فنية أشمون

نوعية فنية الفيوم

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج

تربية رياضية بنات كفرالشيخ

تربية رياضية بنات سوهاج

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (نظم معلومات)

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر

ك.ت. فني صناعي بئرالعبد شمال سيناء

خدمة اجتماعية أسيوط

معهد عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفرالشيخ

المعهد العالي إدارة شعبة نظم كفرالشيخ

المعهد العالي للغات بالمنصورة

آداب انتساب موجه الزقازيق

تربية ش. طفولة العريش

العالي للغات بمصر الجديدة

سياحة وفنادق الفيوم

تربية رياضية بنات قنا

تربية موسيقية حلوان

العالى للدراسات الأدبية كنج مريوط

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

نوعية موسيقية كفرالشيخ

ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

آداب انتساب موجه الإسكندرية

البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي ترميم الآثار بأبى قير

ك.ت. فنى صناعى الزقازيق

الفنى الصناعى للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة

المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام

ك.ت. فنى لمواد البناء حلوان

عالى إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

كلية التربية الرياضية بنين ج قناة السويس بالإسماعيلية

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة اعمال-محاسبة)

مصر العالى شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

نوعية فنية أسيوط

تربية رياضية بنين بنى سويف

تجارة انتساب موجه جامعة بورسعيد

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

نوعية فنية المنصورة

معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات

العالى للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

دار العلوم انتساب موجه ج القاهرة

العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

آداب انتساب موجه جامعة دمياط

العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

ك.ت. فنى صناعى قنا

آداب أسوان

نوعية موسيقية قنا

خدمة اجتماعية حلوان

ك.ت. فنى صناعى شبرا

نوعية موسيقية المنصورة

تربية طفولة الغردقة

معهد عالى تعاون زراعى شعبة تسويق دولى شبرا الخيمة

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة إنجليزى)

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

نوعية جامعة دمياط

الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

كلية التربية الرياضية بنات ج قناة السويس بالإسماعيلية

نوعية موسيقية أسيوط

حقوق حلوان

نوعية فنية بورسعيد

نوعية فنية طنطا

كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش

ع.دولى إعلام مدينة الشروق

تجارة انتساب موجه طنطا

تربية رياضية بنين المنيا

رياض الأطفال ج الإسكندرية فرع مطروح

تربية نوعية شعبة فنية منية النصر ج المنصورة

تربية رياضية بنات جامعة السادات

كلية دار العلوم أسوان

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية سوهاج رياضة

تربية طفولة أسوان

نوعية بورسعيد

زراعة فرع الوادى الجديد

القاهرة العالى (علوم حاسب) قطعة 2 م.خدمات البنفسج تجمع أول

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة

العالى للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

كلية السياحة والفنادق بنى سويف

ك.ت. فنى صناعى المطرية

كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

كلية التعليم الصناعى بجامعة السويس

الفنى لترميم الآثار بالأقصر

كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان

تربية رياضية بنات أسيوط

العالى لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

تربية ش.رياض أطفال ج دمياط طالبات

كلية التربية الفنية ج المنيا

تربية طفولة جامعة السويس

تربية رياضية بنين بورسعيد

ك.ت. فنى صناعى الصحافة

حقوق أسوان

نوعية فنية الإسكندريهةنوعية قنا

نوعية فنية قنا

كلية التربية الرياضية بالعريش بنين

تربية رياضية بنات بالجزيرة ج حلوان

تربية رياضة فرع الوادى الجديد

معهد فنى صحى رياضة بنى سويف

كلية التعليم الصناعى جامعة بنى سويف

معهد فنى تمريض عين شمس

العالى للغات 6 أكتوبر

تربية نوعية بنها شعبة تربية فنية

تربية رياضية بنين جامعة السادات

برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان

سياحة وفنادق الأقصر

ع.كندى تكنو. إعلام ت.خامس

معهد عالى تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

زراعة كفرالشيخ رياضة

تربية طفولة سوهاج طالبات

ك.ت. فنى صناعى سوهاج

تربية رياضة جامعة السادات

ك.ت. فنى صناعى قويسنا

القاهرة العالى ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة

معهد فنى صحى رياضة أسوان

نوعية عباسية

تربية أسوان رياضة

تربية رياضة جامعة دمياط

تربية قنا رياضة ج.الوادى

تربية رياضية بنين شبين الكوم

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

آداب فرع الوادى الجديد

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنين الإسكندرية

عالى هندسة بلبيس

كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق

معهد عالى عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

ك.ت. فنى رى وصرف ومساحة أسيوط

تربية ش.رياض أطفال ج حلوان طالبات

معهد فنى تمريض مستشفى تخصصى عين شمس

الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس

كلية التجارة ج العريش

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

تجارة انتساب موجه كفرالشيخ

تربية نوعية بنها شعبة موسيقية

العالى الكندى تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

الفنى التجارى بدمنهور

العالى للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى

دار العلوم المنيا

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

تربية رياضية بنين سوهاج

تجارة انتساب موجه أسوان

الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج الإسكندرية فرع مطروح

تجارة انتساب موجه عين شمس

المعهد العالى للهندسة الإلكترونية بلبيس

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة قنا

نوعية موسيقيه المنيا

آداب المنيا

آداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

دار العلوم الفيوم

تربية طفولة فرع الوادى جديد

معهد عالى هندسة وتكنولوجيا العريش

سياحه وفنادق الإسماعيلية ج قناة السويس

حقوق بنها

تربية رياضية بنين بنها

تربية طفولة الإسماعيلية

تربية رياضية بنين الزقازيق

زراعة أسوان رياضة

زراعة الفيوم رياضة

زراعة الزقازيق رياضة

كلية بنات شعبة طفولة عين شمس

معهد فنى تمريض بنى سويف

حقوق طنطا

معهد عالى هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

حقوق جامعة السادات

معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات

اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية

ك.ت. فنى صناعى بورسعيد

ك.ت. فنى صناعى أسوان

ك.ت. فنى صناعى إسكندرية

زراعة أسيوط

تربية ابتدائى الغردقة جنوب الوادي

حقوق أسيوط

كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وإدارية) ج الزقازيق

تربية رياضية بنين أسيوط

سياحة وفنادق الإسكندرية

تربية رياضية بنين جامعة دمياط

الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف

حقوق الإسكندرية

تربية رياضة دمنهور

تربية رياضة أسيوط

تربية رياضة العريش

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

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المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالى للاتصال والاعلام بالمقطم

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

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تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة

العالى النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحى مصر جديده

العالى سياحه وفنادق اسكندريه

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

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سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالى لادارة المنشات الصناعية وتكنولوجيا الانتاج بالمحلة الكبرى

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معهد العجمى العالى للعلوم الادارية

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المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

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العالى للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

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العالى للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الفنى التجارى بدمياط

الفنى التجارى ببنى سويف

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الفنى التجارى باسوان

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالى للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالى إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالى تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالى حاسبات ونظم تجمع أول

العالى تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

الجزيرة العالى شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالى ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالى ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالى بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالى شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالى حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

النيل العالى للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

النيل العالى للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويفانتساب موجه

اداب انتساب موجه العريش

دار العلوم انتساب موجه المنيا

العالى سياحة وفنادق وارشاد سياحى العريش

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عالى علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

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معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال

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العالى للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالى للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالى للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالى للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالى طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالى خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالى سياحه وفنادق بالإسماعيلية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

معهد الألسن العالى بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية)

كلية التجارةانتساب موجه ج العريش

كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفنى التجارى بالروضه

الفنى التجارى بالمطريه

الفنى التجارى بالاسكندريه

الفنى التجارى بطنطا

الفنى التجارى بقويسنا

الفنى التجارى ببنها

الفنى التجارى بالمنصوره

الفنى التجارى ببور سعيد

عالى طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد عالى حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالى حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية

كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان

التربية النوعية بمنية النصر شعبة التربية الموسيقية

تجارة انتساب موجة جامعة السادات

تربية ابتدائى جامعة دمياط

تربية رياضية بنات اسوان

حقوق انتساب موجه جامعة السادات

العالى دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالى لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

نوعية فنيه جامعة دمياط

رأس البر العالى للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات الإدارية بأبى قير

العالى للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالى للسياحه والفنادق وإرشاد السياحى بأبى قير

كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الاسكندرية بنين

ش.مطاعم فنى سياحة اسكندرية

ش.مطاعم فنى سياحة مطريه

المدينةالعالى للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

الفراعنة العالى سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالى سياحة وفنادق الغردقة

اداب انتساب موجه اسوان

معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

طيبة العالى شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

نوعية موسيقيه بور سعيد

كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف

اداب انتساب موجه اسيوط

عالى درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالى دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه

تربية نوعية موسيقية اسكندرية

اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد

حقوق انتساب موجه سوهاج

تربية رياضيه بنات بورسعيد

خدمه اجتماعيه اسوان

خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان

تربية ابتدائى فرع وادى جديد

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية

المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

نوعية فنيه جيزة

المعهد العالى للسياحة والفنادق ش علوم ادارية العريش

نوعية موسيقيه جيزه

نوعية موسيقيه عباسيه

نوعية فنيه عباسيه

خدمه اجتماعيه الفيوم

تربية نوعية فنية اسوان

عالى سياحة وفنادق العريش ش (لغات)

الفنى للخدمة الاجتماعية بقنا

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي

آداب انتساب موجه الفيوم

عالى دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالى للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالى قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالى للسياحه والفنادق بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالى لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالى نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالى قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة نظم)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة ادارة).