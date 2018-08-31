غدًا.. “شومان” يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية دور ثانِ

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أعلن الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن اللجان التي تقوم بأعمال التصحيح لأوراق الدور الثانى للثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2017 قد أنهت عملهاوتم تصحيح جميع أوراق الطلاب ورصد الدرجات.

وأوضح صالح، من خلال تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم عرض النتيجة على الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، غدًا السبت لاعتماد النتيجة.

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وأضاف، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم رفع النتيجة على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف فور اعتمادها.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم مراعاة مصلحة الطلاب في أعمال التصحيح، مشيرًا إلى أن نظام “البوكليت” سهل على المصححين سرعة الانتهاء من تصحيح الأوراق الخاصة بالإجابات.

وكانت نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2017/2018، قد ظهرت منتصف يوليوم الماضي، وبلغت نسبة النجاح لهذا العام للقسمين العلمي والأدبي 63.81 %، وبلغت نسبة معاهد الشعبة الإسلامية 92.35%، بينما بلغت نسبة البعوث الإسلامية للمرحلة الإعدادية 22.2% والثانوية 42.6%، في حين بلغت نسبة النجاح في معهد “غزة” بفلسطين 69%.

جدير بالذكر أن هذه النتيجة كانت هي المرة الأولى التي تتخطى فيها نسبة النجاح الـ 60% بينما كانت نتيجة الثانوية الأزهرية منذ 4 أعوام 28%.