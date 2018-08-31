80 ألف ناجح في الثانوية العامة و150 ألفا من الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة

منذ 2 ساعتين اخبار التعليم
80 ألف ناجح في الثانوية العامة و150 ألفا من الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة

سجل نحو 80 ألف طالب وطالبة من الناجحين في الثانوية العامة دور ثان ، رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ضمن تنسيق المرحلة الثالثة ، وذلك من إجمالي 125 ألفا و167 طالبا ، بينهم 64 ألفا و575 في الشعبة العلمية ، و60 ألفا و592 في الشعبة الأدبية ، وذلك بحسب ما قال السيد عطا ، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي ، والمشرف العام على مكتب التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد العليا.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، الموافق 31 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أضاف السيد حسن ، أن الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين ، الفرصة الأخيرة أمام طلاب المرحلة الثالثة بشكل خاص ، والمتخلفين عن المراحل السابقة بشكل عام ، لتسجيل رغباتهم في مكتب التنسيق.

وزاد المشرف العام على مكتب التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد العليا ، أن أي طالب يتخلف عن هذه المواعيد ، يكون متنازلا عن مكانه في الجامعات والمعاهد الحكومية ، التي يتم الالتحاق بها عن طريق مكتب التنسيق ، متابعا: «لا نية لمد هذه الفترة على الإطلاق ، خاصة في ظل اقتراب موعد بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا».

وتابع رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي ، أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة ، الناجحين في الدور الأول ، وعددهم 88 ألفا و105 طلاب ، لديهم فرصة لتعديل رغباتهم ، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ، لافتا إلى أن التنسيق ، سوف يوزع الطلاب وفقا لآخر عملية تسجيل ، على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف السيد عطا: «على الطلاب كتابة رغباتهم بتأنٍ ، وألا يستعجلون ملء الـ60 رغبة ، كي لا تأتي لهم كلية أو معهد لا يرغبون فيها ، وبالتالي لا يستطيعون تغييرها مرة أخرى ، حيث إن التنسيق يوزع الطالب مرة واحدة فقط» ، كما حذر الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات التعليمية الوهمية ، مؤكدا أن الجامعات والمعاهد المعتمدة ، تكون عن طريق مكتب التنسيق فقط.

وأوضح المشرف العام على مكتب التنسيق ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثالثة كاملة ، الناجحين من الدورين الأول والثاني ، وذلك بنهاية الأسبوع الحالي بحد أقصى ، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب. للتقدم للجامعات والمعاهد ، التي تم توزيعهم عليها وتقديم أوراقهم ، متابعا أن بطاقة الترشيح ، لا تعد مستندا وإنما إخطار ، ويتوجب على الطلاب التوجه مباشرة إلى الكلية أو المعهد ، لتقديم أوراقهم للقيد بها ، وبانتهاء تنسيق المرحلة الثالثة ، يكون مكتب التنسيق انتهى تماما ، من توزيع الناجحين من الثانوية العامة.

ولفت السيد حسن ، إلى أنه بالنسبة لتنسيق الشهادات الفنية «الدبلومات» ، تجاوز عدد الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن ، 150 ألف طالب وطالبة ، ويستمر فتح باب التسجيل لهم ، لحين الانتهاء من تسجيل رغبات الناجحين من الدور الثاني ، وإعلان نتيجة الدبلومات مرة واحدة.