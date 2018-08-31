80 ألف ناجح في الثانوية العامة و150 ألفا من الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة

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سجل نحو 80 ألف طالب وطالبة من الناجحين في الثانوية العامة دور ثان ، رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ضمن تنسيق المرحلة الثالثة ، وذلك من إجمالي 125 ألفا و167 طالبا ، بينهم 64 ألفا و575 في الشعبة العلمية ، و60 ألفا و592 في الشعبة الأدبية ، وذلك بحسب ما قال السيد عطا ، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي ، والمشرف العام على مكتب التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد العليا.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، الموافق 31 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أضاف السيد حسن ، أن الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين ، الفرصة الأخيرة أمام طلاب المرحلة الثالثة بشكل خاص ، والمتخلفين عن المراحل السابقة بشكل عام ، لتسجيل رغباتهم في مكتب التنسيق.

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وزاد المشرف العام على مكتب التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد العليا ، أن أي طالب يتخلف عن هذه المواعيد ، يكون متنازلا عن مكانه في الجامعات والمعاهد الحكومية ، التي يتم الالتحاق بها عن طريق مكتب التنسيق ، متابعا: «لا نية لمد هذه الفترة على الإطلاق ، خاصة في ظل اقتراب موعد بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا».

وتابع رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي ، أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة ، الناجحين في الدور الأول ، وعددهم 88 ألفا و105 طلاب ، لديهم فرصة لتعديل رغباتهم ، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ، لافتا إلى أن التنسيق ، سوف يوزع الطلاب وفقا لآخر عملية تسجيل ، على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف السيد عطا: «على الطلاب كتابة رغباتهم بتأنٍ ، وألا يستعجلون ملء الـ60 رغبة ، كي لا تأتي لهم كلية أو معهد لا يرغبون فيها ، وبالتالي لا يستطيعون تغييرها مرة أخرى ، حيث إن التنسيق يوزع الطالب مرة واحدة فقط» ، كما حذر الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات التعليمية الوهمية ، مؤكدا أن الجامعات والمعاهد المعتمدة ، تكون عن طريق مكتب التنسيق فقط.

وأوضح المشرف العام على مكتب التنسيق ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثالثة كاملة ، الناجحين من الدورين الأول والثاني ، وذلك بنهاية الأسبوع الحالي بحد أقصى ، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب. للتقدم للجامعات والمعاهد ، التي تم توزيعهم عليها وتقديم أوراقهم ، متابعا أن بطاقة الترشيح ، لا تعد مستندا وإنما إخطار ، ويتوجب على الطلاب التوجه مباشرة إلى الكلية أو المعهد ، لتقديم أوراقهم للقيد بها ، وبانتهاء تنسيق المرحلة الثالثة ، يكون مكتب التنسيق انتهى تماما ، من توزيع الناجحين من الثانوية العامة.

ولفت السيد حسن ، إلى أنه بالنسبة لتنسيق الشهادات الفنية «الدبلومات» ، تجاوز عدد الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن ، 150 ألف طالب وطالبة ، ويستمر فتح باب التسجيل لهم ، لحين الانتهاء من تسجيل رغبات الناجحين من الدور الثاني ، وإعلان نتيجة الدبلومات مرة واحدة.