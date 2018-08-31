رسالة تحذيرية من المشرف العام على التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة

Advertisements

قام السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، مساء اليوم الجمعة الموافق 31 أغسطس، بتوجيه رسالة تحذيرية، لطلاب المرحلة الثالثة من أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجديد الجديد 2018 – 2019، حثهم فيها على ضرورة السرعة في تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد، قبل انتهاء المدة المحددة خاصة الطلاب النجاحين من الدور الثاني من مرحلة الثانوية العامة، والتي تنتهي يوم الإثنين المقبل.

وخلال الرسالة التحذيرية التي تم نشرها في عدد من الصحف القومية، قال المشرف العام على التنسيق: “رسالتي لطلاب المرحلة الثالثة عدم التخلف عن تسجيل رغبة القبول لأن الطالب المتخلف عن تسجيل رغبته حتى المعاد المحدد للتسجيل يعتبر متنازلاً عن رغبة التقديم والقبول بالكليات والمعاهد”.

Advertisements

وأردف عطا: نداء شخصي ونصحية من “أب”، لكل الطلاب عليكم التسجيل وفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة التعليم العالي للتنسيق.

ولافت المشرف العام على التنسيق، إلى أن 70 ألف طالب من طلاب الدور الثاني للثانوية العامة، سجلوا رغباتهم علي موقع التنسيق الإلكتروني، للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد2018/2019.

وأضاف عطا، أن موقع التنسيق الإلكتروني، بدأ في استقبال رغبات الطلاب منذ الأربعاء الماضي، للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة(الدور الثاني) ، لهذا العام 2018، والذي يستمر حتي يوم الاثنين الموافق 3/9/2018 .

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بدأت في استقبال رغبات الطلاب منذ الأربعاء الماضي، لتسجيل الرغبات للطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة (الدورالثانى) لهذا العام 2018، على أن يستمر تسجيل الرغابات حتى الاثنين المقبل.

وأعلنت الوزارة، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، إن الحد الأدنى لتقدم الطلاب للمرحلة الثالثة للتنسيق، يبلغ 205 درجات بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وبإجمالى عدد طلاب 125167 طالباً وطالبة، مؤكدة على الطلاب ضرورة مراعاة المواعيد المحددة لتسجيل الرغبات وعدم التخلف عنها.