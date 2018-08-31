«التعليم» تنتهي من تدريب 33 ألف معلمة رياض أطفال على نظام التعليم الجديد

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، اليوم الجمعة ، الموافق 31 أغسطس من العام الحالي 2018 ، إن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى من التدريبات المعتمدة ، لتأهيل المعلمين على منظومة التعليم الجديدة ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالاستعداد للعام الدراسي الجديد ، وتطبيق منظومة التعليم الجديدة.

وأوضح أحمد خيري ، أن الوزارة انتهت من تدريب معلمات مرحلة رياض الأطفال كافة ، وذلك بإجمالي 32 ألفا و862 معلمة ، على استراتيجيات تدريس المنهج التكاملي متعدد التخصصات.

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نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين ، الدكتور محمد عمر ، قال إن الوزارة انتهت اليوم الجمعة ، من تدريب معلمي الصف الأول الابتدائي ، على استراتيجيات تدريس المنهج التكاملي ، وذلك بإجمالي 34 ألفا و879 معلما ، إضافة إلى الانتهاء من تدريب معلمي اللغة الإنجليزية ، للصف الأول الابتدائي ، على استراتيجيات تدريس المنهج الجديد في اللغة الإنجليزية ، وذلك بإجمالي 13 ألفا و515 معلما ، على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية خلال شهر أكتوبر المقبل ، بينما يشهد شهر سبتمبر المقبل ، تدريب المعلمين ضمن برنامج آخر لإصلاح التعليم ، وهم معلمي الصفوف الثاني والثالث الابتدائي.

الدكتور حسن فارس ، رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى ، قال إن الوزارة ، سوف تبدأ غدا السبت ، الموافق 1 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، تدريبات معلمي المرحلة الأولى الثانوية ، بتدريب المدربين في المدينة التعليمية ، استعدادا لتدريب معلمي الصف الأول الثانوي ، على برنامج دمج التكنولوجيا في التعليم ، وآليات نظام التقويم التراكمي في المرحلة الثانوية ، وذلك في إطار حرص الوزارة ، على دعم وتطوير نظام التعليم الجديد.

بينما أكد الدكتور حسن الجاويش ، عضو اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى ، أن تدريبات المدربين لمعلمي الصف الثاني والثالث الابتدائي ، على برنامج تنمية مهارات اللغة العربية ، وبرنامج تنمية مهارات الرياضيات ، سوف تبدأ اعتبارا من غدا السبت الموافق أول سبتمبر.