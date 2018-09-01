اليوم.. فتح باب الالتحاق بكليات الهندسة أمام طلاب الدبلومات الفنية

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تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، لفتح باب التقدم الورقي ، للاشتراك في المسابقة المركزية للالتحاق بكليات الهندسة والتعليم والتعليم ، اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية الصناعية ، بنظامي 3 و5 سنوات ، من الناجحين في الدور الثاني.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن التقديم سوف يبدأ اليوم السبت ، بداية من الساعة التاسعة صباحا ، وحتى الساعة الخامسة عصرا.

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وتابعت الوزارة ، أن التقديم سوف يكون مفتوحا ، لكل من طبع استمارة التقدم الإلكتروني فقط ، وحصل على أصل استمارة النجاح ، كما أن التقديم سوف يكون في مبنى المجلس الأعلى للجامعات.