تعرف على أسعار المستلزمات المدرسية في معرض «كلنا واحد»

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أطلقت وزارة الداخلية ، برئاسة اللواء محمود توفيق ، اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، مبادرة جديدة بعنوان «كلنا واحد» ، بهدف توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل ، وذلك في معرض «الفردوس» في حي الدرّاسة.

ويقدم موقع «مصر 365» ، قائمة بأسعار المستلزمات المدرسية في المعرض ، وهي كالتالي:

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الألوان الخشب 12 لونا ، السعر 60 جنيها.

دستة كشاكيل 56 ورقة ، السعر 16.5 جنيه.

دستة كراسات 20 كراسة ، السعر 16.5 جنيه.

كشكول سلك 100 ورقة ، السعر 15 جنيها.

كشكول سلك 80 ورقة ، السعر 14 جنيها.

دستة جلاد ، السعر 24 جنيها.

صلصال ألوان ، السعر 7.75 قرش.

الشنط المدرسية ، تتراوح أسعارها بين 50 جنيها و220 جنيها للشنطة.

المقلمة ، السعر 10 جنيهات.

الزمزمية ، تتراوح أسعارها بين 10 و35 جنيها.

الأقلام ، تتراوح أسعارها بين 11 و18.5 جنيه للدستة الواحدة.

اللانش بوكس ، يتراوح سعره بين 9.5 و50 جنيها.