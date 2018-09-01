«التعليم»: نتابع تدريب المدرسين على النظام الجديد أولا بأول

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ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، اليوم السبت ، الموافق 1 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، أنها تتابع تدريبات معلمي الصفوف الأولى ، على نظام التعليم الجديد ، المقرر تطبيقه في بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019.

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم السبت ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التدريبات تتم بشكل يومي ، في الإدارات التعليمية والمديريات كافة ، لافتا إلى أن الوزارة تتسلم تقارير التدريب أولا بأول.

وزادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المديريات تتسلم الكتب الدراسية للصفوف الدراسية المختلفة ، وجار إرسالها إلى المدارس ، تمهيدا لتسليمها للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد ، حيث توجد متابعات مستمرة في هذا الشأن ، ومن المقرر صدور الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد خلال أيام ، وذلك بعد قرار الوزارة ، الخاص بتأجيل بدء الدراسة في الصفوف الأولى ، على أن تبدأ مع باقي الصفوف ، في يوم 22 سبتمبر من العام الحالي 2018.

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