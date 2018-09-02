«التعليم» لـ«مدارسها»: الكلام في السياسة ممنوع

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، للعام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، الذي يبدأ في يوم 22 سبتمبر الحالي ، والذي يشهد تطبيق نظام التعليم الجديد.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وجّهت المدارس والمديريات المختلفة ، بعدم التطرق إلى أي أحاديث تخص السياسة داخل سور المدرسة ، مع بداية العام الدراسي الجديد ، والتركيز على تلاشي أي مشكلات ، تتعلق بالمنظومة التعليمية الجديدة. والتقييم المستمر لأداء المعلمين ، فضلا عن نتائج تطبيق النظام الجديد.

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وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية توفير الأمان للطلاب ، مع بدء العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، والتواصل بين أمن الإدارات ، والمديريات ، وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بهدف الوقوف على آخر مستجدات الأوضاع داخل كل مديرية.

كما وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، باتخاذ الإجراءات اللازمة ، التي تضمن الحرص على أمن وسلامة المنشآت التعليمية. عن طريق منع دخول السيارات إلى المدارس ، والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن ، بهدف إزالة أي مخلفات أو عشوائيات حول المنشآت التعليمية ، وشددت كذلك على ضرورة وجود حراس الأمن الليليين ، لتأمين البنية التكنولوجية والتجهيزات التي تتم داخل مدارس الثانوى العام ، القائمة على توفير التابلت للطلاب.