9 نصائح من «التعليم» لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق.. لا داع للقلق

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وجّه رئيس قطاع التعليم العام ، والمشرف على التنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، السيد عطا ، مجموعة من النصائح المهمة ، لطلاب المرحلة الثالثة ، والدور الثاني من من الثانوية العامة ، حيث يتبقى يومين فقط ، وتنتهي مرحلة تنسيق رغباتهم.

ويقدم موقع «مصر 365» ، نصائح رئيس قطاع التعليم العام ، لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني للثانوية العامة ، وهي كما يلي:

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1. لا تتخلفوا عن تنسيق المرحلة الثالثة ، مهما كانت الأسباب.

2. موقع التنسيق الإلكتروني ، متاحا لاستقبال رغباتكم لمدة 24 ساعة ، ويمكنكم تسجيل رغباتكم في أي وقت شئتم.

3. ينتهي إدخال أو تعديل رغبات طلاب المرحلة الثالثة ، والدور الثاني للثانوية العامة ، في تمام الساعة السابعة مساء غد الإثنين.

4. يمكن للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة ، خلال فترة التنسيق الخاصة به ، وذلك حتى إغلاق الموقع.

5. بإمكان الطالب الحصول على نتيجة ترشيحه ، عن طريق موقع التنسيق على الإنترنت ، وذلك فور إعلان النتائج.

6. في حال تعديل رغبات الطالب أكثر من مرة ، وهو أمر متاح ، اعلم أن الحاسب سوف يحفظ آخر تعديل فقط ، ويتم التنسيق وفقا له.

7. لا تترك أي بند فارغ في قائمة الرغبات ، كي لا تتعرض لاستنفاذ الرغبات.

8. إعلان النتائج سوف يكون خلال 48 ساعة ، من غلق باب التنسيق ، فلا تتعجل إدخال رغباتك.

9. يكون للطالب الحق في تحويلات تقليل الاغتراب ، وذلك بعد إعلان النتيجة ، لذا فلا داع لقلق الطلاب.