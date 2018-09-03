اليوم.. تكريم جديد لأوائل الثانوية العامة من «العربية للتصنيع»

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تكرّم الهيئة العربية للتصنيع ، برئاسة الفريق عبد المنعم التراس ، اليوم الإثنين ، الموافق 3 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، أوائل الثانوية العامة للعام 2018 ، في مقر الهيئة العربية للتصنيع ، وبحضور رئيسها.

الفريق عبد المنعم التراس ، يكرٍم أوائل الطلبة ، في مقر الجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع ، ويشهد حفل التكريم ، عرض بعض إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع ، وذلك بحضور رؤساء الشركات.

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ويتخلل الحفل أيضا ، كيفية العمل داخل الهيئة ، وطرق التواصل مع المؤسسات ، وأدوات التطوير التي شهدتها الهيئة العربية للتصنيع مؤخرا.