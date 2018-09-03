متى يدرس طلاب المدارس الحكومية العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية؟

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لا يزال الحديث عن نظام التعليم الجديد ، يشغل بال الكثير من أولياء أمور الطلاب ، حيث يتساءل كثير منهم عما يقدمه نظام التعليم الجديد لأبنائهم ، ومن الأسئلة التي تشغل بال أولياء الأمور ، الطريقة التي تدرس بها العلوم والرياضيات في المدارس الحكومية ، حيث يتم التدريس حاليا باللغتين العربية والإنجليزية ، في المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات.

بدورها ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، أن يستكمل طلاب المدارس الحكومية ، دراسة مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية ، بداية من المرحلة الإعدادية.

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موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، 12 معلومة عن نظام التعليم الجديد ، وما يقدمه للطلاب وأولياء الأمور ، وهي كما يلي:

1. يدرس الطالب في المدارس الحكومية ، العلوم والرياضيات باللغة العربية ، من مرحلة kg1 حتى الصف السادس الابتدائي.

2. يتم تأهيل الطلاب خلال المرحلة الابتدائية ، على دراسة العلوم والرياضيات باللغة بالإنجليزية.

3. يبدأ الطالب دراسة العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية ، بداية من المرحلة الإعدادية.

4. يسري قرار تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية ، على طلاب المدارس الحكومية.

5. تستثنى المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة من هذا النظام.

6. من المقرر أن يدرس طلاب المدارس الحكومية العادية ، جميع المواد باللغة العربية ، بداية من «كي جي وان» ، حتى الصف السادس الابتدائي.

7. يدرس الطلاب مواد اللغة الإنجليزية والتربية الدينية ، ومادة «البي إيه» الخاصة بالأنشطة.

8. يتولى مدرس واحد تدريس هذه المواد.

9. لا توجد مواد منفصلة في النظام التعليمي الجديد ، مثل العلوم والرياضيات ، لكن يوجد وحدات متعددة التخصصات.

10. يدرس الطالب إلى جانب مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية ، مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

11. طوال 8 سنوات ، بداية من مرحلة رياض الأطفال ، وحتى مرحلة الصف السادس الابتدائي ، سوف يكون هناك دراسة للغة الإنجليزية ، بطريقة لها صلة قوية بدراسة العلوم والرياضيات.

12. يدرس الطلاب في مدارس اللغات ، المواد مجمعة باللغة الإنجليزية.