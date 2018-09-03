” التعليم” تٌعلن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين.. تعرف عليها

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اعتمد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ظهر اليوم الإثنين، الموافق 3 سبتمبر من العام الجاري 2018، نتيجة القبول للصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا، في المحافظات، كذلك مدرسة المتفوقين بـ “عين شمس للبنين” للعام الدراسي الجديد 2018-2019.

وأعلن حجازي أنه يمكن للطلاب الذين تقدموا للقبول بهذه المدارس وأولياء أمورهم الاطلاع على نتيجة القبول من خلال رقم الجلوس وبيانات الرقم القومي عن طريق الموقع الرسمي للوزارة.

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وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القبول للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بلغ 3443 طالبا وطالبة، ومع ذلك فإن عدد الطلاب الذين استطاعوا اجتياز الاختبار بمكوناته الأربع فقد بلغوا 1983 طالبًا وطالبة.

وأوضح حجازي، أنه تم تسكين 941 طالبا، و912 طالبة حسب ترتيب درجاتهم الكلية في الاختبارات ورغباتهم في اختيار المدرسة، مشيرًا إلى أن عدد 103 طلاب تم إدراجهم ضمن قوائم الاحتياطي وسيتم توزيعهم حال وجود أماكن شاغرة في مدارس المتفوقين في محافظات أخرى.

وطالبت وزارة التربية أولياء أمور الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019/2018، التوجه للمقار التالي تبينوا من وجود إسم أبناءهم بها على الموقع الإلكتروني للوزارة، لإنهاء إجراءات الالتحاق والقيد بالمدارس في أسرع وقت وذلك على النحو التالي:

1- بالنسبة للطلاب والطالبات الذين تم توزيعهم على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظات (الجيزة – القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الدقهلية – كفر الشيخ – أسيوط –الأقصر – البحر الأحمر- الغربية – المنوفية)، عليهم التقدم بملفاتهم إلى المسئول عن استلام الملفات بكل مدرسة.

2- بالنسبة للطلاب والطالبات الذين تم توزيعهم على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة القليوبية عليهم التقدم بملفاتهم إلى المسئول عن استلام الملفات بإدارة العبور التعليمية على العنوان: مدينة العبور- أخر شارع الشعراوي – مدرسة فاطمة الزهراء.

3- بالنسبة للطلاب والطالبات الذين تم توزيعهم على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة قنا عليهم التقدم بملفاتهم إلى المسئول عن استلام الملفات بمديرية التربية والتعليم بقنا.

4- بالنسبة للطلاب والطالبات الذين تم توزيعهم على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية عليهم التقدم بملفاتهم إلى المسئول عن استلام الملفات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

أما عن الطلاب الذين تم قبولهم في مدرسة المتفوقين بعين شمس فعليهم التوجه إلى مسئول استلام الملفات بالمدرسة لإنهاء إجراءات القيد بالمدرسة.

وفي نفس السياق، يذكر أن الدراسة في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للصف الأول بالمعسكر الصيفي للطلاب مقرر لها أن تبدأ في 2018/9/9 ويتم تسكين الطلاب بالمدارس من يوم السبت الموافق 2018/9/8.

أما بالنسبة للطلاب بمدارس محافظات: (الشرقية، وقنا، والقليوبية) فمن المقرر أن تبدأ الدراسة للصف الأول بالمعسكر الصيفي للطلاب بداية من 2018/9/9 وسيتم تسكين الطلاب بالمدارس اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2018/9/8 في مدرسة القليوبية بالعبور وعنوانها : مدينة العبور – الحى التاسع – أمام عمارات دار مصر.