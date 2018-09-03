التعليم تعاقب بعض الموظفين لنشر مستندات حكومية وكلمات مسيئة لرموز الدولة

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وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بتحويل بعض من الموظفين والمعلمين ببعض الإدارات التعليمية منها (إدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا، وإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، وشمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة) لجهات التحقيق، وتوقيع الجزاء المناسب لمخالفتهم الواجبات الوظيفية، ونشر مستندات حكومية، وكلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا الإجراء العقابي، يأتي في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المشددة علي تطبيق أحكام القانون بكل حزم على كل من يتجاوز ويخل بالواجبات الوظيفية، ويأتي بأي عمل من شأنه أن يقلل من قيمه المعلم في المجتمع المصري.

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