تفاصيل توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية

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عقد رئيس الحكومة المصري الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اليوم الموافق الثلاثاء من أجل عرض الخطوات التنفيذية من أجل توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى المدارس الثانوية في إطار “مشروع تطوير المنظومة التعليمية”.

وقد حضر فعاليات الاجتماع وزير الاتصالات، ونائب ومساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جانب حضور عدد من ممثلي “الجهات التنفيذية القائمة على المشروع”.

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في بداية الاجتماع قد قام وزير الاتصالات بعرض مستجدات “توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة” على المدارس الثانوية، وأشار إن نسبة إنجاز المشروع قد بلغت حوالي اثنين وتسعين في المئة، حيث أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من توصيل شبكة ألياف ضوئية لنحو 2180 مدرسة.

وأضاف أنه من المتعين أن يتم الانتهاء من باقي المشروع في بداية شهر أكتوبر القادم لعام 2019، على أن تتولي الجهات القائمة على تنفيذ المشروع توصيل الشبكات الداخلية في المدارس، وسوف يتم الانتهاء منها خلال منتصف شهر يناير القادم لعام 2019.

وشدد رئيس الحكومة المصرية خلال فعاليات الاجتماع على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ باقي خطوات “مشروع توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة إلى المدارس الثانوية”، وأكد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع كافة مديريات التعليم ومديري المدارس.

وقد كلف الدكتور مصطفى مدبولي نائب ومساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمتابعة المستمرة لهذا الملف، والتعاون مع فريق المتابعة بمجلس الوزراء، والعمل على تقديم تقرير يومي عن تقدم العمل في توصيل الشبكات الداخلية في المدارس.

كما كلف أيضا رئيس الحكومة بأن يتم الانتهاء من “توصيل الشبكات الداخلية” بمدرستين كنموذج لما سوف يتم تنفيذه في كافة المدارس في كافة مستويات جمهورية مصر العربية وتشغيل المدرستين تبعاً للنظام الجديد.

كما اعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال فعاليات الاجتماع بأنه سوف يتم بالتزامن مع بداية شهر أكتوبر القادم 2018 تسليم ما يصل إلى خمسين ألف طالب ومعلم “جهاز التابلت” على أن يتم استكمال التسليم تباعاً.

وقد تم خلال فعاليات الاجتماع أيضا تقديم عرض حول “مشروع تطوير البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم” حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يهدف ضمن مراحله إلى إقامة “شبكة معلومات لجميع المدارس” تحتوي على مراحل التعليم الثانوية العام التابعة إلى الوزارة، كما تم تجهيز غرفة المعلومات وربطها بمركز المعلومات الرئيسي على أن يتم تنشي فصول “الصف الأول فقط” خلال الفترة الراهنة.

كما تم عرض المراحل التنفيذية للمشروع وعرض خطة العمل خلال الفترة الدراسية من أجل سرعة تنفيذ المشروع الذي يشمل على “خوادم البيانات” قبل أن يتم إرسالها إلى المدارس، ثم العمل على تركيب مكونات الشبكة داخل المدارس واختبارها قبل ان يتم التسليم.

كما تم عرض “مراحل التنفيذ والتسليم” ضمن عملية توريد وتحميل، وتطبيق برامج الحماية من الفيروسات، وكذلك العمل على توريد وتحميل وتطبيق نظام إدارة الأجهزة اللوحية، إلى جانب توريد وتحميل وتطبيق نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث، واستضافة نظام الامتحانات.

وقد تم التأكيد على ربط جميع المدارس وكذلك ربط جميع المديريات التعليمية “بمركز المعلومات الرئيسي” عن طريق “الشركة المصرية للاتصالات” مع التأكد على استلام جميع الطلاب للأجهزة اللوحية والشرائح الـ SIM الخاصة بهم، وقدر الأجهزة على الاتصال بالشبكة.

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