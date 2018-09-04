«التعليم» تعلق على الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلم

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، عن مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلم في الوزارة.

وفي تقرير تقصي الحقائق ، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، اليوم الثلاثاء ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا ، وأكدت أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ، ولا تستهدف سوى إثارة البلبلة لدى الرأي العام المصري.

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وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال رغبتها في الإعلان عن أي مسابقة ، سواء كانت تخص المعلمين أو الإداريين أو غيرهم ، فسوف يتم ذلك عبر إعلانها على الموقع الرسمي للوزارة اضغط هنا وفقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وزاد بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكدت سعيها جاهدة وبشكل مستمر ، بهدف تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر ، وذلك اتساقا وتماشيا مع سياسة الدولة ، الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في مراحلها كافة ، وزيادة الإنفاق عليها ، باعتبار التعليم عنصرا أساسيا في التنمية البشرية ، التي هي أهم ثروات مصر.