«التعليم» تعلق على الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلم

منذ 21 دقيقة اخبار التعليم
«التعليم» تعلق على الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلم
طارق شوقي

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، عن مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلم في الوزارة.

وفي تقرير تقصي الحقائق ، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، اليوم الثلاثاء ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا ، وأكدت أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ، ولا تستهدف سوى إثارة البلبلة لدى الرأي العام المصري.

وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال رغبتها في الإعلان عن أي مسابقة ، سواء كانت تخص المعلمين أو الإداريين أو غيرهم ، فسوف يتم ذلك عبر إعلانها على الموقع الرسمي للوزارة اضغط هنا  وفقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وزاد بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكدت سعيها جاهدة وبشكل مستمر ، بهدف تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر ، وذلك اتساقا وتماشيا مع سياسة الدولة ، الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في مراحلها كافة ، وزيادة الإنفاق عليها ، باعتبار التعليم عنصرا أساسيا في التنمية البشرية ، التي هي أهم ثروات مصر.