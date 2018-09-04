«التعليم» تعلق على تداول كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تداول نسخا من كتاب اللغة الإنجليزية الجديد ، للصف الأول الابتدائي ، للعام الدراسي 2018 / 2019.

وفي تقرير تقصي الحقائق ، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا.

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وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كتب نظام التعليم الجديد لجميع المراحل ، ما تزال قيد الطباعة حتى الآن ، ولم تصل المدارس بعد ، موضحة في الوقت ذاته ، أن النسخ المتداولة لكتب اللغة الإنجليزية الجديدة ، الخاصة بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2019 / 2018 ، ليست صحيحة أو مطابقة للكتب الأصلية ، وتستهدف البلبلة وإثارة الرأي العام ، بشأن نظام التعليم الجديد.

وزاد بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ذكرت أن المطابع انتهت من طباعة نحو 92% ، من الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد ، وجار استكمال طباعة الأعداد الباقية ، كاشفا عن توريد الكتب لمطابع الوزارة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن المديريات التعليمية ، تسلمت الكتب بنسبة 80.3% حتى الآن ، حيث تبدأ عملية تسليم الكتب للطلاب ، من اليوم الأول للفصل الدراسي الأول تباعا.