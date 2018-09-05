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حقيقة تأجيل تطبيق نظام الثانوية التراكمية، حيث أعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عمر عن نفيه ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بخصوص قيام الوزارة إصدار قرار ينص على تأجيل تطبيق نظام الثانوية التراكمية بسبب عدم جاهزة “التابلت” الذي سوف يتم توزيعه على طلاب المرحلة الثانوية.

وأكد الدكتور محمد عمر “إن كل هذا الكلام عار تماماً من الصحة”، وأضاف “إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم ولن تتراجع عن تطبيق نظام الثانوية التراكمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2018/ 2019”.

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وأضاف “أنه سوف يتم بالتزامن مع مطلق شهر أكتوبر القادم 2018 تسليم ما يزيد من خمسين ألف جهاز تابلت للطلاب وكذلك المعلمين، وعلى أن يتم استكمال تسليمه تباعاً”.

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