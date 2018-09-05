«التعليم» توضح حقيقة وقف توزيع «التابلت» في الفصل الدراسي الأول

منذ 14 دقيقة اخبار التعليم
«التعليم» توضح حقيقة وقف توزيع «التابلت» في الفصل الدراسي الأول
وزارة التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن منع توزيع «التابلت» ، في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2018 / 2019.

وفي بيان صحفي ، صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء ، قال أحمد خيري ، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الدكتور محمد عمر ، نائب الوزير لشؤون المعلمين ، ناقش في اجتماع مجلس الوزراء ، توزيع التابلت على المدارس ، حيث يتم توزيعه تباعا ، خلال الفصل الدراسي الأول ، وعددهم 750 ألف تابلت ، فضلا عن تشغيل الإنترنت.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح كل الأمور فيما يخص نظام التعليم الجديد ، يوم الأحد المقبل ، كما يعقد اجتماعا مع مديري المديريات خلال الفترة المقبلة ، بهدف مناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ، وخطة توزيع التابلت على المدارس.