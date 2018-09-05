«التعليم» توضح حقيقة وقف توزيع «التابلت» في الفصل الدراسي الأول

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن منع توزيع «التابلت» ، في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2018 / 2019.

وفي بيان صحفي ، صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء ، قال أحمد خيري ، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الدكتور محمد عمر ، نائب الوزير لشؤون المعلمين ، ناقش في اجتماع مجلس الوزراء ، توزيع التابلت على المدارس ، حيث يتم توزيعه تباعا ، خلال الفصل الدراسي الأول ، وعددهم 750 ألف تابلت ، فضلا عن تشغيل الإنترنت.

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وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح كل الأمور فيما يخص نظام التعليم الجديد ، يوم الأحد المقبل ، كما يعقد اجتماعا مع مديري المديريات خلال الفترة المقبلة ، بهدف مناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ، وخطة توزيع التابلت على المدارس.