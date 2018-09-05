كل ما تريد معرفته عن نتائج القبول في مدارس المتفوقين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، نتيجة القبول في الصف الأول الثانوي ، في مدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا ، ومدرسة المتفوقين «عين شمس للبنين».

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم الإحصائيات المتعلقة بنتيجة الطلاب ، ومواعيد تقديم التظلمات ، وتاريخ بدء الدراسة ، وهي كما يلي:

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1. يحق للطلاب الاطلاع على نتيجة القبول ، برقم الجلوس وبيانات الرقم القومي ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2. يبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبار ، للالتحاق بمدارس المتفوقين ، 3443 طالبا وطالبة.

3. وصل عدد الطلاب الذين اجتازوا الاختبار ، 1983 طالبا وطالبة.

4. يتم تسكين 941 طالبا و912 طالبة ، وفقا لترتيب درجاتهم الكلية في الاختبارات ، ورغباتهم في اختيار المدرسة.

5. يوجد 103 طلاب وطالبة ، أُدرجوا ضمن قوائم الاحتياطي ، وسوف يتم توزيعهم حال وجود أماكن شاغرة.

6. يتم تسكين ما يقرب من نسبة 53% من الطلاب ، وفقا لرغباتهم الأولى.

7. يتم تسكين 20% من الطلاب ، وفقا لرغباتهم الثانية ، أما باقي الطلاب، يتم تسكينهم حسب باقي الرغبات المقدمة منهم.

8. بإمكان الطلاب المتظلمين من نتائج الاختبارات ، التقدم بشكواهم عن طريق الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين ، في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

9. بدأ استقبال الشكاوى من النتيجة ، أمس الثلاثاء ، ولمدة 10 أيام فقط من تاريخه.

10. بالنسبة للطلاب والطالبات ، الذين تم توزيعهم على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، في محافظات «الجيزة ، القاهرة ، الإسكندرية ، الإسماعيلية ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، أسيوط ، الأقصر ، البحر الأحمر ، الغربية ، والمنوفية» ، فعليهم التقدم بملفاتهم ، إلى المسؤول عن استلام الملفات في كل مدرسة.

11. بالنسبة للطلاب والطالبات ، الذين تم توزيعهم على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة القليوبية ، فعليهم التقدم بملفاتهم إلى المسؤول عن استلام الملفات ، في إدارة العبور التعليمية ، وذلك على العنوان التالي: «مدينة العبور ، آخر شارع الشعراوي ، مدرسة فاطمة الزهراء».

12. بالنسبة للطلاب والطالبات ، الذين تم توزيعهم على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، في محافظة قنا ، عليهم التقدم بملفاتهم إلى المسؤول عن استلام الملفات ، داخب مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا.

13. بالنسبة للطلاب والطالبات ط الذين تم توزيعهم على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، في محافظة الشرقية ، عليهم التقدم بملفاتهم إلى المسؤول عن استلام الملفات ، داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

14. بالنسبة للطلاب الذين تم قبولهم ، في مدرسة المتفوقين بعين شمس ،زفعليهم التوجه إلى مسؤول استلام الملفات في المدرسة ، لإنهاء إجراءات القيد في المدرسة.

15. الدراسة في مدارس المتفوقين ، تبدأ للصف الأول ، في المعسكر الصيفي للطلاب ، بداية من 9 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ويتم تسكين الطلاب في المدارس ، بداية من يوم السبت المقبل ، الموافق 8 سبتمبر من العام الحالي 2018.