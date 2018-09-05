الحكومة توافق على تعديلات في لائحة قانون تنظيم الجامعات

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بهدف متابعة عدد من الملفات المهمة.

وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه ، اليوم الأربعاء ، على مشروع قرار ، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ، لقانون تنظيم الجامعات ، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

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وينص القانون على إنشاء كلية الحقوق ، في جامعة كفر الشيخ ، إضافة إلى إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات في النوبارية بجامعة دمنهور ، وإنشاء كلية الطب البيطري في جامعة العريش، فضلا عن تغيير مسمى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ، إلى كلية السياسة والاقتصاد في جامعة بني سويف.