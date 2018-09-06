خطوات معرفة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2018

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تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الخميس ، الموافق 6 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات ، وذلك بعد انتهاء الوزارة ، من عملية فرز وتعديل رغبات الطلاب في هذه المرحلة.

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2018 ، طريقة معرفة نتيجة التنسيق ، وهي كما يلي:

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1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا

2. اضغط على أيقونة تنسيق طلاب الثانوية العامة.

3. ادخل رقم جلوسك والرقم السري.

4. طباعة بطاقة الترشيح من الموقع ، واستخدامها لتسليم الأوراق المطلوبة في الكلية.

5. بطاقة الترشيح مجرد إخطار ، ويكون معترفا بها في الكلية فقط.